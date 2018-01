Американские сенаторы призвали ввести санкции против Чайки и Усманова

Четыре сенатора США призвали администрацию Дональда Трампа включить в «кремлевский доклад» генпрокурора РФ Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова.

Письмо к госсекретарю Рексу Тиллерсону, министру финансов Стиву Мнучину и директору Национальной службы разведки Дэну Коутсу составили сенаторы от Республиканской партии Марко Рубио (участвовал в президентских выборах-2016), Линдси Грэм, Роджер Уикер и Кори Гарднер. Документ опубликован на сайте Уикера.

«Мы хотели бы привлечь внимание к отдельным лицам из близкого окружения президента Владимира Путина, которых российские и международные СМИ, а также авторы антикоррупционных расследований связывали со значительными случаями коррупции. Некоторые их сделки связаны с американскими гражданами и компаниями — это повышает вероятность нарушения закона о борьбе с иностранной коррупцией (Foreign Corrupt Practices Act)», – говорится в письме. Сенаторы упоминают о материалах Международного консорциума журналистов-расследователей, The New York Times и The Guardian. В них утверждалось, что дочерняя структура «Газпрома» «Газпром инвестхолдинг» под руководством Алишера Усманова выделила фонду DST Юрия Мильнера «сотни миллионов долларов» на покупку акций Facebook через офшор. Кроме того, в обращении ссылаются на расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждалось, что Усманов дал взятку премьер-министру Медведеву, подарив ему усадьбу за 5 млрд рублей. Напомним, олигарх подал иск к Навальному и ФБК о защите чести и достоинства и выиграл этот процесс.

Напомним, минфин США к 29 января должен представить конгрессу «кремлевский доклад» – в него включат список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству России. Ранее в СМИ сообщалось, что фигурантами доклада могут стать более 50 человек (с членами семей — до 300). Однако информация о точном количестве и именах людей, которых включат в санкционный список, пока держится в секрете.