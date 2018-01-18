Волшебный кофе не пропустили в тюрьму на Лебедева

Так и не попробует гражданин Грузии растворимый кофе, что передал ему знакомый в следственный изолятор. Вредная сотрудница УФСИН не поленилась перебрать килограмм и все же нашла внутри спрятанное. Теперь, кроме плохого настроения в камере, и петербуржец рискует свободой.

По информации «Фонтанки», днем 16 января сотрудница следственного изолятора №4 на улице Академика Лебедева долго рылась в объемных пакетах с растворимым кофе, переданным дамой на имя арестованного гражданина Грузии. Может быть, люди, стоявшие в очереди перед окошком пункта приема передач, и злились, но в результате внутри кофе был обнаружен наркотик растительного происхождения.

Так же посчитали и в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД, после чего началась процедура возбуждения уголовного дела по опасной статье – «сбыт». Сама же гражданочка, передавшая посылку, пояснила, что знать ничего не знает, а является лишь звеном между опальным Звияди в тюрьме и своим мужем Салимом на свободе.

Навряд ли супруг сказал ей за это спасибо, но теперь у него появились хлопоты посерьезнее.