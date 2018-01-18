Томского чиновника подозревают в разглашении гостайны

Сотрудники Томского УФСБ выявили случай разглашения секретной информации одним из госслужащих.

Как сообщает 18 января НИА «Томск», против чиновника возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 283 УК РФ – «Разглашение государственной тайны». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. По мнению сотрудников ФСБ, госслужащий передал секретные сведения лицам без соответствующего допуска. Имя и должность чиновника в ФСБ не назвали. Только уточнили, что при выявлении фактов разглашения гостайны «особое внимание уделяется научно-образовательному, топливно-энергетическому и военно-промышленному комплексу, где разглашение секретных сведений может наиболее критично сказаться на безопасности государства».