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18.01.2018 11:10

Банкоматы УБРиР начали выдавать и принимать новые купюры

Банкоматы УБРиР начали выдавать и принимать новые купюры
Фото предоставлено банком УБРиР

Банкоматы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начали выдавать и принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.  

Пока внести деньги можно в половине устройств, находящихся в Свердловской, Саратовской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Кировской областях, а также в Башкирии, Удмуртии и в Пермском крае. Банк планирует завершить настройку банкоматов на прием новых денег до конца января во всех регионах присутствия банка.

Получить новые купюры можно в нескольких банкоматах, расположенных в Екатеринбурге, Серове, Перми и Москве. Загрузка устройств купюрами номиналом 200 и 2000 рублей будет проходить постепенно, в зависимости от их оборота на рынке в целом и в конкретных регионах в частности. 

Сеть банкоматов УБРиР насчитывает почти 1200 устройств в 43 регионах России. 

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) Генеральная лицензия Банка России № 429 от 06.02.2015 г.


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