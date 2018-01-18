Банкоматы УБРиР начали выдавать и принимать новые купюры

Банкоматы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начали выдавать и принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

Пока внести деньги можно в половине устройств, находящихся в Свердловской, Саратовской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Кировской областях, а также в Башкирии, Удмуртии и в Пермском крае. Банк планирует завершить настройку банкоматов на прием новых денег до конца января во всех регионах присутствия банка.

Получить новые купюры можно в нескольких банкоматах, расположенных в Екатеринбурге, Серове, Перми и Москве. Загрузка устройств купюрами номиналом 200 и 2000 рублей будет проходить постепенно, в зависимости от их оборота на рынке в целом и в конкретных регионах в частности.

Сеть банкоматов УБРиР насчитывает почти 1200 устройств в 43 регионах России.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) Генеральная лицензия Банка России № 429 от 06.02.2015 г.