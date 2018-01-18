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18.01.2018 11:07

Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса ехали в Россию

Автобус, который который вместе с пассажирами и водителями сгорел в Актюбинской области, направлялся в Россию. Выжили трое граждан Казахстана и двое из Узбекистана.  

О том, что погибшие направлялись в Россию, «Фонтанке» рассказали операторы «горячей линии» департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области. По их словам, среди пяти выживших в происшествии трое граждан Казахстана и двое — Узбекистана. 

Утром 18 января на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области во время движения загорелся автобус. 52 из 57 находившихся в транспортном средстве погибли на месте. 

 


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17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
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Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
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