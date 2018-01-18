Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса ехали в Россию

Автобус, который который вместе с пассажирами и водителями сгорел в Актюбинской области, направлялся в Россию. Выжили трое граждан Казахстана и двое из Узбекистана.

О том, что погибшие направлялись в Россию, «Фонтанке» рассказали операторы «горячей линии» департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области. По их словам, среди пяти выживших в происшествии трое граждан Казахстана и двое — Узбекистана.

Утром 18 января на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области во время движения загорелся автобус. 52 из 57 находившихся в транспортном средстве погибли на месте.