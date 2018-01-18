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18.01.2018 11:01

В первые классы в Петербурге зачислили 13 тысяч льготников

13 тысяч первоклассников зачислены в школы Петербурга по итогам первого этапа записи. Приоритетное право было отдано льготникам.

Как сообщает 18 января комитет по образованию, подведены предварительные итоги первого этапа записи в школы. По данным ведомства, в списки занесены около 13 тысяч детей из числа льготников (детей, имеющих преимущественное право зачисления в государственные образовательные учреждения). 

«При этом количество заявлений, поданных через портал госуслуг (44%), практически сравнялось с количеством заявлений, поданных в многофункциональных центрах (56%)», – отметили чиновники. 

Напомним, что первый этап записи открылся в понедельник, 15 января. За одно только утро петербуржцы записали в первые классы почти 4500 детей. Второй этап записи – для всех категорий – начнётся с 20 января. Всего, как ожидается, в сентябре в Северной столице впервые сядут за парты около 61 тысячи ребят. 

 


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