В первые классы в Петербурге зачислили 13 тысяч льготников

13 тысяч первоклассников зачислены в школы Петербурга по итогам первого этапа записи. Приоритетное право было отдано льготникам.

Как сообщает 18 января комитет по образованию, подведены предварительные итоги первого этапа записи в школы. По данным ведомства, в списки занесены около 13 тысяч детей из числа льготников (детей, имеющих преимущественное право зачисления в государственные образовательные учреждения).

«При этом количество заявлений, поданных через портал госуслуг (44%), практически сравнялось с количеством заявлений, поданных в многофункциональных центрах (56%)», – отметили чиновники.

Напомним, что первый этап записи открылся в понедельник, 15 января. За одно только утро петербуржцы записали в первые классы почти 4500 детей. Второй этап записи – для всех категорий – начнётся с 20 января. Всего, как ожидается, в сентябре в Северной столице впервые сядут за парты около 61 тысячи ребят.