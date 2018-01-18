На Полюстровском совершен налет на секс-шоп

Разбойному нападению подвергся магазин интимных изысков в Калининском районе Петербурга. Налетчик отличился скудной фантазией и неотесанностью.

Как стало известно «Фонтанке», в четвертом часу утра 18 января в секс-шоп на Полюстровском проспекте вбежал невысокий мужчина с щетиной и металлической палкой наперевес. Разнообразие ассортимента и сверлящий зрачок видеокамеры обескуражили его. Вглядываться в товары времени не было, а уходить с пустыми руками явно не хотелось.

Визитер нацелился на сумку 47-летней продавщицы-консультанта, но она не привыкла к таким манерам и сказала твердое «нет». Неуступчивость стоила ей удара по голове. Сумку с тысячей рублей и паспортом женщины преступник пленил и выбежал.

Потерпевшую отвезли в больницу на осмотр. При налете имитаторы, куклы и тематическое белье не пострадали.