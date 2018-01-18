Курсант Космической академии Можайского найден мертвым в Купчино

Следственный комитет Петербурга выясняет причины смерти курсанта Военно-космической академии имени Можайского. За несколько дней до совершеннолетия он найден мертвым с признаками отравления.

Как стало известно «Фонтанке», в первом часу ночи 18 января жильцы дома на Загребском бульваре, 15, заметили на лестничной клетке пятнадцатого этажа бездыханное тело юноши. Медики помочь ему не могли.

В покойном узнали курсанта «Можайки». Жил он в Шушарах. До 18-летия ему оставалось пять дней. Тело увезли на вскрытие, по внешним признакам эксперты предварительно определили отравление неизвестными веществами.