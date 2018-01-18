На Адмиралтейских верфях экономическая полиция нашла ущерб Минобороны на 100 млн рублей

В Петербурге задержаны генеральный директор компании, выполнявшей заказ на Адмиралтейских верфях, и заместитель главного инженера судостроительного предприятия. Им вменяют классическое мошенничество в особо крупном размере при выполнении госзаказа. Сумма ущерба – 100 млн рублей. Деньги потерялись между трехмерной моделью и ремонтной документацией.

По информации «Фонтанки», с утра 16 января оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски и задержания по уголовному делу, возбужденному Главным следственным управлением ГУ МВД в середине декабря прошлого года по части четвертой статьи 159 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере».

В материалах дела речь идет о необоснованном завышении стоимости контракта при исполнении государственного заказа Министерства обороны по разработке трехмерной модели корпуса и созданию структурной связи между ней и ремонтной документацией. Сами же работы выполнялись с 2016-го по апрель 2017 года.

По версии следствия, 100 миллионов рублей были перечислены головным исполнителем заказа АО «Адмиралтейские верфи» на расчетный счет АО «Новит Про», после чего, как указано в постановлении на обыски, ими распорядились по своему усмотрению.

Что касается самой компании «Новит Про», то это прочный игрок на рынке судостроения, у которого заключены контракты с ОАО «Балтийский завод», ОАО «Выборгский судостроительный завод», также фирма работает в области машиностроения, а большинство заказов связано с оборонкой.

По информации «Фонтанки», к вечеру 16 января на двое суток были задержаны генеральный директор АО «Новит Про» Пшеничный и заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Емельченков.