Военные ЗВО запускают «Змея Горыныча» в города

Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) в ходе тренировки отрабатывают разминирование противотанковых и противопехотных минных полей в условиях населенного пункта. Обезвредить 150 мин им поможет установка «Змей Горыныч».

Как сообщает 18 января пресс-служба ЗВО, военные инженеры, усиленные мотострелковым отделением, под прикрытием огня бронетранспортеров БТР-82А прокладывают проходы в противотанковых минных полях с помощью установки разминирования УР-77 – «Змей Горыныч». При этом имитируется огонь условного противника из городских построек. Ширина минных полей составит порядка 100 метров, проход должен позволить пройти и развернуться в боевой порядок мотострелковым подразделениям.

К занятиям привлечено свыше 100 военнослужащих, задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.

В конце декабря командование ЗВО провело тренировку по противодействию терроризму. Личный состав выполнил задачи по блокированию условного незаконного вооруженного формирования и освободил заложников. В тренировке принимали участие 300 военнослужащих, 20 единиц военной техники. Произошло это через 2 дня после взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.