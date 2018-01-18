Автобус загорелся во время движения в Казахстане: 52 человека погибли

52 человека погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане. Это практически все находившиеся в транспортном средстве. В живых остались только 5 человек.

Как сообщает МВД страны, ЧП произошло в половине одиннадцатого утра 18 января на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области. В момент движения по неизвестной причине загорелся пассажирский «Икарус», в котором ехали 55 человек. Также в салоне было 2 водителя.

Спастись, выбравшись из транспорта, смогли только пять пассажиров. Все остальные погибли на месте происшествия.

По предварительным данным СМИ, все сгоревшие — граждане Узбекистана.