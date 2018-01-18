Пермская школа, в которой устроили резню подростки, возобновила работу

Школа №127 в Перми, в которой двое подростков устроили резню, возобновила работу утром 18 января. Об этом сообщает мэрия города.

«С 18 января школа №127 работает в штатном режиме. Накануне в учреждении побывал глава Перми Дмитрий Самойлов. Он удостоверился в готовности школы принимать детей, а также пообщался с директором и учителями», — пишут чиновники на официальном сайте.

При этом психологи продолжают работу с детьми, родителями и учителями школы. В 4-б классе, на который напали подростки во время урока, прошли групповые психологические занятия.

«С пострадавшими детьми, которые пока остаются в больнице, работают психологи МЧС. Также психологическую помощь оказывают специалисты городского телефона доверия», — отметили в мэрии.

ЧП в уральской школе произошло утром 15 января. Двое 16-летних (ученик и бывший учащийся образовательного учреждения) ударили ножом учительницу и напали на школьников. Педагог получила 17 ударов ножом. В результате пострадали 15 человек, 12, в том числе самих нападавших, доставили в больницу.

17 января Следственный комитет заявил, что подростки «умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения». Нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору. После выписки из медучреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО: суд арестовал их на два месяца.