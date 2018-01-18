При пожаре на Перекопской погибла женщина

Пожар охватил кухню коммуналки в Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 18 января. Жильцов вывели на мороз. Без жертв, увы, не обошлось.

По информации пресс-службы ГУ МЧС Северной столицы, сообщение о возгорании в пятикомнатной квартире на Перекопской улице, 3, поступило около четырёх утра. Пламя бушевало на кухне коммуналки.

На место происшествия выехали семь расчётов. Из квартиры эвакуировали 15 человек. Локализовать огонь удалось в 4:49. Около семи утра пожар потушили полностью. В одной из комнат спасатели обнаружили тело пожилой женщины, на вид ей около 80 лет. Документов пенсионерки не нашли, её личность устанавливается.

В то же время читатели «Фонтанки», находившиеся на Перекопской в момент ЧП, сообщают о 30 эвакуированных.