Кадыров назвал задержанного главу грозненского «Мемориала» «наркоманом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал задержание руководителя грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков. Заявление прозвучало в репортаже ЧГТРК «Грозный» на чеченском языке, на который 17 января обратило внимание издание «Кавказ.Реалии».

Кадыров назвал правозащитника «наркоманом», а также упрекнул международные организации в поддержке Титиева. В целом чеченский лидер охарактеризовал правозащитников как людей «без рода, нации и религии» и подчеркнул, что «их работа в нашей республике не пройдет».

«ООН, даже госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали… Наркоманов в Чечне ловили тысячами, никто за них не заступался. Стоило поймать их наркомана, и весь мир встал. Почему они их права не защищали?.. Неужели он [Титиев] не может употреблять? Мы ловим людей, которым 60, 70, за то, что употребляют наркотики. Его нельзя нам задерживать? Конечно, можно», — заявил Кадыров.

Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» 60-летний Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. В местном МВД заявили, что при задержании у него были обнаружены 180 граммов марихуаны.

Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину он не признает и утверждает, что дело против него сфабриковано.