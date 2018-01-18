Петербуржец пообещал теракт на Красной площади

Телефонного террориста, «заминировавшего» главную площадь страны, ищет полиция Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера 17 января в службу «112» поступил звонок о якобы готовящемся теракте на Красной площади в Москве. Информатор был вежлив и не стал скрывать своего имени.

Звонившим оказался 51-летний нигде не работающий петербуржец, который знаком сотрудникам психоневрологического диспансера. Ему предстоит объяснить серьёзность своего заявления, когда его местонахождение установит полиция.