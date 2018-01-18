Из Большой российской энциклопедии удалили материал, взятый из «Википедии»

Составители Большой российской энциклопедии удалили из электронной версии статью «Премия за прорыв в области медицины», почти полностью повторявшую материал «Википедии».

Как сообщает 18 января «Медуза», факт удаления научное издательство «Большая российская энциклопедия» признало в письме одному из участников сообщества «Википедии». Там пообещали, что с автором сомнительного материала больше сотрудничать не будут. В печатной версии энциклопедии этой статьи не было.

«Новую версию статьи «Премия за прорыв в области медицины» заказали другому автору.... С О.Ю.Бубновой мы, естественно, сотрудничать больше не будем. Приносим извинения автору статьи в Википедии и всем, кого это коснулось, за недобросовестность наших сотрудников», – говорится в письме.

В БРЭ также ответили на критику статьи «Протестантизм» (аналогичная статья в «Википедии»). Издательство попросило автора объяснить, какими источниками она пользовалась, и после ответа решило не принимать никаких мер.

Большую российскую энциклопедию, преемницу советской, начали издавать в 2006 году. Последний 35-й том вышел в декабре 2017 года.

После окончания публикации энциклопедии в соцсетях заметили, что в ней есть одни персоны из новейшей истории России, но нет других. Например, там указан миллиардер Роман Абрамович, но нет Бориса Березовского. Есть статьи о лидере «Справедливой России» Сергее Миронове, но нет ничего о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и лидере КПРФ Геннадии Зюганове.