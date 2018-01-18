Еще
11:13 18.01.2018
Пришлите свою новость!
11:07
Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса ехали в Россию
11:01
В первые классы в Петербурге зачислили 13 тысяч льготников
10:51
Путина ждут в музее-панораме "Прорыв"
10:41
На Петроградской летом начнут строить новый Radisson Blue
10:37
На Полюстровском совершен налет на секс-шоп
10:31
Курсант Космической академии Можайского найден мертвым в Купчино
10:24
Креативные пространства Петербурга может связать водный маршрут
10:24
«Проспект Просвещения» закрыли для пассажиров
10:23
На Адмиралтейских верфях экономическая полиция нашла ущерб Минобороны на 100 млн рублей
10:15
Военные ЗВО запускают «Змея Горыныча» в города
10:09
Медведев узаконил образовательный эксперимент в Центре Алмазова
10:05
Автобус загорелся во время движения в Казахстане: 52 человека погибли
09:45
Пермская школа, в которой устроили резню подростки, возобновила работу
09:42
Совкомбанк даст в кредит до полумиллиарда евро на строительство финской АЭС
09:33
При пожаре на Перекопской погибла женщина
09:18
Кадыров назвал задержанного главу грозненского «Мемориала» «наркоманом»
09:06
На КАД от машины остался обугленный остов
08:56
Петербуржец пообещал теракт на Красной площади
08:47
Сюжет о «сговоре с Россией» вошел в рейтинг фейков от Дональда Трампа
08:40
Из Большой российской энциклопедии удалили материал, взятый из «Википедии»
08:23
В 86 домов Кронштадта возвращается тепло
08:15
В ДТП на «Коле» пострадали дети
08:08
В поддержку станцевавших ульяновских курсантов собрано 14 тысяч подписей
02:58
Хит от автора “Лабиринта фавна” выходит в прокат
02:45
Гэри Олдмен перевоплотится в Черчилля
02:29
На выставке авторских книг покажут топор Раскольникова и часы Хлебникова
02:15
Неелова и Фрейндлих сыграют в комедии Владимира Котта
01:52
Лауреат «Нацбеста» расскажет о превращениях Гоголя и Достоевского
01:36
Найджел Кеннеди привез в Петербург новые времена года
01:16
Историк расскажет о петербургских феминистках XIX века
00:40
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы
00:34
Названа сумма платежа информаторам WADA Степановым от МОК
00:27
Ректор Горного вновь будет вести кампанию Путина в Петербурге
00:22
Dow Jones впервые превысил 26000 пунктов после закрытия торгов
00:08
В Петербурге столкнулись два автобуса: четверо пострадавших
17/01
Пограничникам поручат защиту от «мирового империализма»
17/01
Президент Македонии наложил вето на закон о статусе албанского языка
17/01
В массовой аварии на "Скандинавии" один погиб, четверо пострадали
17/01
Британская палата общин приняла законопроект о Brexit
17/01
России предсказан стремительный рост экономики
17/01
Трамп выступил с обвинениями в адрес России
17/01
Порошенко анонсировал поставку противотанковых комплексов Javelin за счет США
17/01
Лондонская полиция занялась третьей жалобой на Кевина Спейси
17/01
Деревянное здание на Петроградской набережной впишут в гостиничный комплекс
17/01
Конго решило вступить в ОПЕК
17/01
ГУП «ТЭК» из-за долгов «ЖКСервис» предложит потребителям прямые договоры на тепло
17/01
«Россия» получила разрешение на вылет из Мексики
17/01
УЕФА оштрафовал «Зенит» на 30 тысяч евро по итогам матча с «Реалом Сосьедад»
17/01
Twitter оповестит пользователей о постах с «российской пропагандой»
17/01
Порнозвезда рассказала о сексе с Трампом
17/01
Отток капитала из РФ вырос на 60 процентов
17/01
Крещенской купели на стрелке Васильевского не будет
17/01
Медведев призвал изымать неиспользуемые земли
17/01
Су-30М2 и Су-34 сели на дорогу под Ростовом
17/01
Пол Дезмонд и The Modern Jazz Quartet
17/01
ОРБ снова выиграл конкурс на обслуживание платных парковок в Петербурге
17/01
В массовой аварии на «Скандинавии» один погиб, четверо пострадали
17/01
СМИ: Премьеру "Приключений Паддингтона-2" перенесли из-за "Движения вверх"
17/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 января
17/01
«Могила телевизора» из администрации Кировского района стала интернет-мемом
17/01
Улюкаев в СИЗО занялся йогой
17/01
Петербуржец хочет стать наблюдателем на выборах в Финляндии
17/01
Активиста «Другой России», бросившего листовки в Чубайса, освободили
17/01
Петербургский штаб Путина возглавят студентка, ветеран и гендиректор «Силовых машин»
17/01
В Петербурге 7-балльные пробки: «вообще стоим»
17/01
Раскуроченные дорожки и перекопанный газон обошлись энергетикам в 9 миллионов рублей
17/01
Невролог ДГБ № 1: Если ребенок потерял память, это не обязательно инсульт
17/01
«Технологический институт» открыли для пассажиров
17/01
Басманный суд вернул дело Михальченко прокурору
17/01
Главный синоптик Петербурга: В Северной столице холодает
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
18.01.2018 10:41

На Петроградской летом начнут строить новый Radisson Blue

Стройка нового отеля Radisson Blue у дома 24 на Петроградской набережной начнется в конце лета этого года, а закончится ориентировочно через два года. Об этом журналистам рассказал гендиректор ООО УК «Первая мебельная фабрика» Василий Тимофеев. Инвестор проекта — ИП Александр Шестаков, а «Первая мебельная фабрика», которой принадлежит особняк на набережной, выступает партнером. По словам Тимофеева, объем инвестиций компания не раскрывает, но ранее в СМИ называли цифры от 600 млн до 1 млрд рублей. Участок находится в собственности инвестора. Тимофеев добавил, что озвученные ранее планы успеть открыть четырехзвездочную гостиницу к чемпионату мира по футболу-2018 не осуществятся из-за огромного количества согласований.

На Петроградской летом начнут строить новый Radisson Blue

Проект десятиэтажного отеля на 135 номеров обсуждали 17 января на градсовете. Инвестор намерен сохранить двухэтажный особняк на набережной, а отель поставить «фоном» позади и слева от него, заполнив пространство до брандмауэров соседних зданий по Финскому переулку и набережной. Что касается особняка, то, по словам зампреда петербургского ВООПИиК Александра Кононова, в течение 15 лет он охранялся как вновь выявленный памятник, но затем экспертиза, заказанная инвестором, признала его не имеющим особой ценности. Здание получило только статус исторического, хотя его начали строить еще в 18-м веке, и оно представляет собой единственный сохранившийся пример исторической застройки набережной. «ВООПИиК судится с КГИОПом по поводу него. И судебная экспертиза признала ценность памятника», — заявил Кононов на совете.

Тимофеев рассказывает, что здание находится в очень плохом состоянии, и, по сути, от него оставят лишь подвальную и цокольную часть и «элементы конструкций». Никита Явейн, глава «Студии 44», выполнявшей проект отеля и реставрации особняка, добавил, что сохранится лишь часть деревянных стропил (здание строили из дерева). Все остальное заменят, общие габариты дома сохранят. В нем планируют разместить ресторан и соединить его галереей с новым отелем.

Архитекторы, впрочем, отнеслись к идее сохранения здания прохладно. «А на самом деле снести бы его и устроить здесь сквер», – заявил Святослав Гайкович. 

Новый отель градсовету в целом понравился, хотя и без вопросов к авторам не обошлось. Так, глава КГА Владимир Григорьев обратил внимание на то, что здание только по уровню карниза проходит по высоте на разрешенных здесь 28 метрах. А с учетом двух мансардных этажей, хоть и с уклоном в 60 градусов, достигает 33 метров. «Отступите от уличного фронта пять метров и стройте хоть вертикально 33 метра», – посоветовал он. В ответ представитель «Студии 44» заявил, что мансарда — это «высотный акцент». На что главный архитектор напомнил, что подобные акценты, превышающие допустимую высоту, запрещены в Петербурге с осени прошлого года решением Верховного суда. Также он попросил проектировщиков подумать, как будет смотреться брандмауэр отеля, который на шесть метров поднимется над уровнем соседних домов по Финскому переулку.

Наконец, Явейну попеняли на некоторую перегруженность фасадов, недостаток зелени, нестыковку с соседним полукруглым зданием бизнес-центра на набережной. Однако в целом проект заслужил достаточно позитивных оценок, чтобы быть согласованным.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51

Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге

Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Оксман В.Г., Президент ГК УНИСТО Петросталь
16.01.2018 18:35

В 2017 году «УНИСТО Петросталь» увеличила ввод жилья на 20%

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» в 2017 году ввела в эксплуатацию 86,9 тыс. кв. м жилья. Это на 20% больше показателей 2016 года. Продажи составили около 42 тыс. кв. м жилья. Цены на квартиры в среднем поднялись на 5,6%.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
16.01.2018 10:44

Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета

Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В первые классы в Петербурге зачислили 13 тысяч льготников
На Петроградской летом начнут строить новый Radisson Blue
«Проспект Просвещения» закрыли для пассажиров
Крещенской купели на стрелке Васильевского не будет
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 января
«Могила телевизора» из администрации Кировского района стала интернет-мемом
Главный синоптик Петербурга: В Северной столице холодает
«Перекресток» на Кондратьевском возобновил работу после теракта
Петербургские депутаты предложили усложнить процедуру сноса исторических домов
На Крещение в Петербурге будут работать две основные купели
Панорама «Прорыв»: за сутки до Путина
На Поклонной горе показали половину работы
Разделяй и сдавай. Мусор
«Взломаны и похищены»: муниципалы объяснили расчет отката
Фрунзенский радиус может не доехать до мундиаля
«Воину-В» дали зеленый свет в Ульянке
Безымянный полуостров потерял Ротенберга
«Наше будущее — в земле»
Ёлки - в палки
Когда Мутко - брат
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Могила телевизора» из администрации Кировского района стала интернет-мемом

В США упал метеорит

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Грифоны с Банковского моста меняют имидж

Новости компаний
Роман Чекалюк/ООО "Галамарт"
17.01.2018 10:51
Русскую куклу представили на международной ярмарке игрушек в Гонконге
Одним из самых заметных участников ярмарки Hong Kong Toys & Games Fair 2018 стала российская интерактивная кукла – оберег «Народная бабуля». Интерактивная игрушка выполнена в образе древнейшего персонажа славянской мифологии Бабы-яги
Оксман В.Г., Президент ГК УНИСТО Петросталь
16.01.2018 18:35
В 2017 году «УНИСТО Петросталь» увеличила ввод жилья на 20%
Группа компаний «УНИСТО Петросталь» в 2017 году ввела в эксплуатацию 86,9 тыс. кв. м жилья. Это на 20% больше показателей 2016 года. Продажи составили около 42 тыс. кв. м жилья. Цены на квартиры в среднем поднялись на 5,6%.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
16.01.2018 10:44
Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета
Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
Магазин "Кей"
15.01.2018 18:15
Как согреться зимой или полезные гаджеты, спасающие от холода: советы КЕЙ
Отключение отопления в доме, где маленькие дети, повышенная влажность в помещении, технические аварии и другие непредвиденные обстоятельства больше не застанут вас врасплох в зимнее время года. Как согреться зимой, а точнее, как правильно выбрать современные гаджеты, подскажут специалисты КЕЙ
УК «Новоселье»
12.01.2018 13:33
Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности
Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” ведется с опережением графика.
УК «Новоселье»
11.01.2018 15:57
В Новоселье “проводят” Старый Новый Год
"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В НОВОСЕЛЬЕ" состоится 13 января 2018 года в центре поселка, на территории рядом с Домом Культуры. Гулянья запланированы с 13.00 до 16.00
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12
Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»
Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Seven Suns Development
10.01.2018 10:12
Seven Suns Development ввела в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК Светлый мир О’Юность
29 декабря Госстройнадзор выдал Seven Suns Development разрешение на ввод в эксплуатацию 5, 6, 7 и 8 корпусов квартала «Светлый мир «О’Юность…»
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00
Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
«Галамарт»
05.01.2018 10:00
«Галамарт» с размахом отметит открытие шестого магазина в Петербурге
На январских каникулах в северной столице России откроется шестой магазин постоянных распродаж «Галамарт». Это более 7 000 наименований товаров для дома, спорта и отдыха по низким ценам, а также постоянные распродажи на товары сезонного спроса.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.