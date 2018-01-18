На Петроградской летом начнут строить новый Radisson Blue

Стройка нового отеля Radisson Blue у дома 24 на Петроградской набережной начнется в конце лета этого года, а закончится ориентировочно через два года. Об этом журналистам рассказал гендиректор ООО УК «Первая мебельная фабрика» Василий Тимофеев. Инвестор проекта — ИП Александр Шестаков, а «Первая мебельная фабрика», которой принадлежит особняк на набережной, выступает партнером. По словам Тимофеева, объем инвестиций компания не раскрывает, но ранее в СМИ называли цифры от 600 млн до 1 млрд рублей. Участок находится в собственности инвестора. Тимофеев добавил, что озвученные ранее планы успеть открыть четырехзвездочную гостиницу к чемпионату мира по футболу-2018 не осуществятся из-за огромного количества согласований.

Проект десятиэтажного отеля на 135 номеров обсуждали 17 января на градсовете. Инвестор намерен сохранить двухэтажный особняк на набережной, а отель поставить «фоном» позади и слева от него, заполнив пространство до брандмауэров соседних зданий по Финскому переулку и набережной. Что касается особняка, то, по словам зампреда петербургского ВООПИиК Александра Кононова, в течение 15 лет он охранялся как вновь выявленный памятник, но затем экспертиза, заказанная инвестором, признала его не имеющим особой ценности. Здание получило только статус исторического, хотя его начали строить еще в 18-м веке, и оно представляет собой единственный сохранившийся пример исторической застройки набережной. «ВООПИиК судится с КГИОПом по поводу него. И судебная экспертиза признала ценность памятника», — заявил Кононов на совете.

Тимофеев рассказывает, что здание находится в очень плохом состоянии, и, по сути, от него оставят лишь подвальную и цокольную часть и «элементы конструкций». Никита Явейн, глава «Студии 44», выполнявшей проект отеля и реставрации особняка, добавил, что сохранится лишь часть деревянных стропил (здание строили из дерева). Все остальное заменят, общие габариты дома сохранят. В нем планируют разместить ресторан и соединить его галереей с новым отелем.

Архитекторы, впрочем, отнеслись к идее сохранения здания прохладно. «А на самом деле снести бы его и устроить здесь сквер», – заявил Святослав Гайкович.

Новый отель градсовету в целом понравился, хотя и без вопросов к авторам не обошлось. Так, глава КГА Владимир Григорьев обратил внимание на то, что здание только по уровню карниза проходит по высоте на разрешенных здесь 28 метрах. А с учетом двух мансардных этажей, хоть и с уклоном в 60 градусов, достигает 33 метров. «Отступите от уличного фронта пять метров и стройте хоть вертикально 33 метра», – посоветовал он. В ответ представитель «Студии 44» заявил, что мансарда — это «высотный акцент». На что главный архитектор напомнил, что подобные акценты, превышающие допустимую высоту, запрещены в Петербурге с осени прошлого года решением Верховного суда. Также он попросил проектировщиков подумать, как будет смотреться брандмауэр отеля, который на шесть метров поднимется над уровнем соседних домов по Финскому переулку.

Наконец, Явейну попеняли на некоторую перегруженность фасадов, недостаток зелени, нестыковку с соседним полукруглым зданием бизнес-центра на набережной. Однако в целом проект заслужил достаточно позитивных оценок, чтобы быть согласованным.