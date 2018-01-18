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ЖКХ
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18.01.2018 08:23

В 86 домов Кронштадта возвращается тепло

С опережением закончен ремонт прохудившейся теплосети в Кронштадтском районе Петербурга. Как сообщили утром 18 января в ГУП «ТЭК», в третьем часу ночи потребителей перевели на основную схему теплоснабжения.

«В 22:45 были завершены сварочные работы на участке сети диаметром 600 мм на Посадской 48/50, после чего начались заполнение трубопровода теплоносителем и запитка потребителей. В 02:30 все абоненты в зоне отключения были переведены на основную схему теплоснабжения», – отметили на предприятии. 

Энергетики просят жителей города, у которых до сих пор холодные батареи, обращаться в жилищные организации. Вместо 20 часов по нормативам ремонтники справились с задачей за 13. 

Напомним, дефект обнаружили накануне при обходе и исследовании теплосетей. Чтобы предотвратить аварию, решили срочно провести на проблемном участке ремонт. Он начался в час дня 17-го числа. С этого момента похолодало в квартирах 86 домов. Горячую воду подавали по резервной схеме.

Так как это уже не первое технологическое нарушение на Посадской, ГУП «ТЭК» планирует после завершения отопительного сезона установить дополнительную задвижку для минимизации количества отключаемых зданий. Также рассматривается вопрос о проведении работ по проектированию и реконструкции этого участка тепловой сети. Теплосеть реконструирована в 2007 году и не достигла нормативного срока износа в 25 лет. Необходимость реконструкции объясняют воздействием грунтов с высокой коррозийной активностью.

 

 


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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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