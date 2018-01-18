В поддержку станцевавших ульяновских курсантов собрано 14 тысяч подписей

Активисты начали сбор подписей в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева на сайте Change.org. По словам автора петиции Андрея Борисенко, к отчислению утром в пятницу, 19 января, готовят 14 курсантов. Подписи за них у моменту выхода новости собрали 14 200 человек.

Поводом для отчисления стала публикация в интернете пародийного музыкального видео, в котором курсанты танцуют под композицию Satisfaction исполнителя Benny Benassi, будучи одетыми лишь в нижнее белье, галстуки и пилотские фуражки. Ролик был снят в одном из корпусов общежития института в прошлом году, но опубликован в интернете лишь в середине января.

Напомним, утром 17 января в институт прибыло три проверяющих комиссии: губернаторская, из Росавиации и транспортной прокуратуры.

Кроме того, на сайте Росавиации появилось заявление, в котором утверждается, что видео оскорбляет всех работников гражданской авиации. Также в заявлении ведомства анонсированы «самые жесткие меры дисциплинарной ответственности» по отношению к руководству института и курсантам, «вплоть до увольнения и отчисления». Дополнительно упоминается внеочередная врачебная проверка курсантов «с детальным учетом их психо-эмоционального состояния».

В соцсетях мнения разделились. Многие пилоты и военные летчики заявили, что не видят в публикации видео ничего позорящего авиацию.