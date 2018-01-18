«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы

Первое место занял футбольные клуб «Зенит» по итогам 2016 среди всех европейских клубов по размеру чистой прибыли. Как сообщает 18 января официальный сайт УЕФА, ежегодный финансовый отчёт, прибыль «Зенита» в 2017 году составила 77 млн евро.

Это третий показатель за всю истории подобных исследований. Вслед за петербургским клубом расположились «Тоттенхэм» (44 млн евро), «Манчестер Юнайтед» (34 млн), «Бавария» (33 млн), «Реал» (30 млн), дортмундская «Боруссия» (29 млн), «Шальке-04» (29 млн), «Лестер Сити» (29 млн), «Барселона» (29 млн) и мёнхенгладбахская «Боруссия» (27 млн). Еще один российский клуб занял 17 место в этом рейтинге – это ЦСКА с прибылью 17 млн евро.

Добавим, что столь впечатляющие показатели «Зенита» связаны с успешными продажами футболистов в 2016 году. На продаже Халка, Гарая и Витселя клуб по разным данным заработал 100-120 млн евро.