Ректор Горного вновь будет вести кампанию Путина в Петербурге

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко вероятно станет сопредседателем Петербургского штаба Владимира Путина.Эту информацию «Фонтанке» 17 января подтвердил вице-губернатор Константин Серов.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на юриста штаба Путина в Петербурге Дмитрия Карасева сообщала, что федеральный штаб назначил в Северную столицу сопредседателями руководителя общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василия Волобуева, 18-летнюю студентку Санкт-Петербургского государственного университета Анну Шуранову и генерального директора ПАО «Силовые Машины» Юрия Петреню. Одновременно портал «Форпост», который связывают с ректором Горного университета, опубликовал информацию о назначении Литвиненко. С поздравлениями в адрес ректора Горного на страницах «Форпоста» выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, отметив, что благодаря Литвиненко Владимир Путин уже одерживал победы на выборах.

По сведениям «Фонтанки» из Смольного, появление Литвиненко в штабе было согласовано уже после появления указанных публикаций, и на вечер среды данный не было ясности, станет ли он четвёртым сопредседателем или заменит гендиректора «Силовых машин» Петреню.

Владимир Литвиненко – акционер «Фосагро», ректор Горного университета, где Владимир Путин в конце 1990-х защитил под его руководством диссертацию. Литвиненко руководил предвыборными кампаниями Путина в Санкт-Петербурге в 2000, 2004 и 2012 годах. Следует предположить, что именно он станет ведущей фигурой в петербургском штабе. Источники «Фонтанки» сообщают о борьбе вокруг этой кандидатуры в последние дни и отмечают, что Губернатор Георгий Полтавченко хотел видеть в городском штабе именно Литвиненко. О назначении должно быть объявлено в четверг 18 января.