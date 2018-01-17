Пограничникам поручат защиту от «мирового империализма»

Основы государственной пограничной политики планируется реформировать с учетом изменившейся международной обстановки. Новый стратегический документ 17 января представила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Главной угрозой национальной безопасности называются «ведущие мировые державы». Они, согласно тексту документа, «стремятся вытеснить Российскую Федерацию из зоны ее стратегических интересов, затормозить экономическое развитие, расширить доступ к источникам сырья и рынкам сбыта продукции. В указанных целях реализуются планы, направленные на подрыв экономического и военного потенциалов, предпринимаются попытки создания очагов напряженности вблизи государственной границы и вовлечения Российской Федерации в их разрешение, создаются предпосылки к дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки на приграничной территории Российской Федерации, в том числе на почве разжигания сепаратизма и религиозно-этнического экстремизма», – убеждены в ФСБ.

Также спецслужбы опасаются передела границ: «Динамично развивающиеся приграничные территории сопредельных государств, рост численности населения и ограниченные возможности по удовлетворению растущих потребностей формируют у определенной его части стремление пересмотреть существующие между государствами границы. Данное стремление стимулируется незавершенностью международно-правового оформления отдельных участков государственной границы России и попытками ряда иностранных государств оспорить правомерность ранее заключенных межгосударственных соглашений о ее прохождении. Сохраняются предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории России на почве неразрешенности социально-экономических проблем, религиозно-этнических противоречий и сепаратистских проявлений среди населения приграничной территории», – отмечается в документе.

В то же время наша страна обещает проводить мирную политику. Политический правовой акт гарантирует, что Россия «не имеет территориальных претензий к другим государствам, отвергает любые территориальные притязания», а также «последовательно ведет дело к бесконфликтному завершению процесса международно-правового оформления государственной границы и разграничения морских пространств».

Положительно должна отразиться новая политика и на туристах. Среди основных целей называется обеспечение комфортных условий для пересечения границы гражданами и транспортными средствами, совершенствование системы контроля и внедрение дифференцированного подхода.

В ФСБ напоминают, что действующие Основы государственной пограничной политики были утверждены президентом Борисом Ельциным еще в 1996 году. «Появление новых угроз национальной безопасности России, а также возросшие возможности государства по их нейтрализации потребовали уточнения ранее принятой в Российской Федерации системы официальных взглядов на цель, задачи и механизм защиты национальных интересов», – поясняют в ведомстве.

Напомним, что общая протяженность государственной границы России достигает 61 тысячи километров. Соседями нашей страны являются 16 государств – Норвегия и Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, Польша, Белоруссия и Украина, Грузия и Азербайджан, Казахстан, Китай и Монголия, КНДР, Япония и США.

В последние годы были урегулированы приграничные споры с Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Китаем. При это прибалтийские страны и Азербайджан признали постсоветские границы, Китаю Россия уступила несколько участков. Претензии по принадлежности территорий предъявляются в настоящее время только Японией (в отношении четырех островов Южно-Курильской гряды) и Украиной (о Крыме).