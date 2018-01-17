Президент Македонии наложил вето на закон о статусе албанского языка

Президент Македонии Георге Иванов в среду наложил вето и вернул в парламент новый закон об использовании языка, по которому албанский признается в стране в качестве второго официального языка.

Законопроект был принят 11 января 2018 года в парламенте голосами правящей коалиции, состоящей из Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и албанских партий. До сих пор главным языком в Македонии остается македонский, а албанский имеет статус и привилегии языка национального меньшинства.

"Вместо того чтобы в духе диалога и совместного существования строить мультиэтническое общество с помощью справедливых и общепринятых законов, мы принимает несправедливый и репрессивный закон, который благоприятствует только албанскому языку", — заявил Иванов в обращении к общественности, размещенном на сайте президента.

Президент отметил, что направил парламенту письмо, в котором проинформировал депутатов, что не подпишет указ о вступлении в силу закона об использовании языка с подробным юридическим обоснованием своего решения, и призвал членов парламента ознакомиться с его замечаниями.

По оценке Иванова, закон не согласуется с конституцией, на его антиконституционность также указывают экспертные круги и широкая общественность. "Поэтому… я принял решение не подписывать указ", — подчеркнул глава государства.

Президент имеет срок до полуночи в четверг подписать принятый парламентом закон. Если он этого не сделает в отведенный срок, депутаты должны будут вновь приступить к обсуждению закона и выставить его на голосование. После повторного принятия закона без изменений президент не будет иметь права его не подписать.