Британская палата общин приняла законопроект о Brexit

Палата общин британского парламента приняла в третьем и финальном чтении законопроект о Brexit, теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов.

За законопроект в среду вечером проголосовали 324 парламентария, против – 295.

Законопроект о процедуре выхода Британии из Евросоюза (EU Withdrawal Bill или Great Repeal Bill, GRB) устанавливает точную дату Brexit – 23.00 29 марта 2019 года. Документ предусматривает исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании, а планируемая отмена действия в стране закона "О Европейском сообществе" от 1972 года положит конец примату европейского законодательства над британским. Какие именно законы будут пересмотрены, предстоит решать парламенту уже после принятия GRB.

В ходе дебатов по закону были приняты несколько поправок. Парламентарии настояли на праве наделить себя полномочиями утверждать текст соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. При этом правительству удалось законодательно закрепить время и дату Brexit.

GRB, или "Билль об отмене" — один из самых важных законодательных актов в стране за всю новейшую историю. Он был принят нижней палатой парламента во втором чтении 12 сентября. Во время продолжавшейся до 16 января комитетской стадии парламентариями был составлен доклад по законопроекту, который представлен полному составу палаты общин. После представления доклада прошло третье чтение, голосование в котором делает документ де-факто принятым нижней палатой. После утверждения палатой лордов законопроект поступает на одобрение к королеве, которая теоретически может наложить вето. В последний раз это право было использовано в XVIII веке.

Законопроект должен быть одобрен до завершения переговоров с ЕС. Тогда он вступит в силу в момент выхода Великобритании из Евросоюза в марте 2019 года.