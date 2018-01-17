России предсказан стремительный рост экономики

ВВП России в текущем году должен вырасти на 3,3 процента. В 2019 году, по данным аналитиков, рост российской экономики составит 2,9 процентов. Таков прогноз специалистов американской Goldman Sachs, опубликованный на сайте компании.

Одновременно авторы доклада замечают, что экономика России ближайшие два года будет расти медленнее общемировой (3,9 процента в год).

Тем не менее, прогноз Goldman Sachs более оптимистичный, чем от Минэкономразвития России (два процента в 2018-м и 2,2 процента в 2019 году) и других. Так, 17 января глава российского представительства Международного валютного фонда Габриэль Ди Белла предсказал в текущем году рост российской экономики всего 1,5 процента. Аналитики Всемирного банка дают прогноз роста в 1,7 процента в 2018 году.