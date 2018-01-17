России предсказан стремительный рост экономики

Еще
11:14 18.01.2018
Пришлите свою новость!
11:07
Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса ехали в Россию
11:01
В первые классы в Петербурге зачислили 13 тысяч льготников
10:51
Путина ждут в музее-панораме "Прорыв"
10:41
На Петроградской летом начнут строить новый Radisson Blue
10:37
На Полюстровском совершен налет на секс-шоп
10:31
Курсант Космической академии Можайского найден мертвым в Купчино
10:24
Креативные пространства Петербурга может связать водный маршрут
10:24
«Проспект Просвещения» закрыли для пассажиров
10:23
На Адмиралтейских верфях экономическая полиция нашла ущерб Минобороны на 100 млн рублей
10:15
Военные ЗВО запускают «Змея Горыныча» в города
10:09
Медведев узаконил образовательный эксперимент в Центре Алмазова
10:05
Автобус загорелся во время движения в Казахстане: 52 человека погибли
09:45
Пермская школа, в которой устроили резню подростки, возобновила работу
09:42
Совкомбанк даст в кредит до полумиллиарда евро на строительство финской АЭС
09:33
При пожаре на Перекопской погибла женщина
09:18
Кадыров назвал задержанного главу грозненского «Мемориала» «наркоманом»
09:06
На КАД от машины остался обугленный остов
08:56
Петербуржец пообещал теракт на Красной площади
08:47
Сюжет о «сговоре с Россией» вошел в рейтинг фейков от Дональда Трампа
08:40
Из Большой российской энциклопедии удалили материал, взятый из «Википедии»
08:23
В 86 домов Кронштадта возвращается тепло
08:15
В ДТП на «Коле» пострадали дети
08:08
В поддержку станцевавших ульяновских курсантов собрано 14 тысяч подписей
02:58
Хит от автора “Лабиринта фавна” выходит в прокат
02:45
Гэри Олдмен перевоплотится в Черчилля
02:29
На выставке авторских книг покажут топор Раскольникова и часы Хлебникова
02:15
Неелова и Фрейндлих сыграют в комедии Владимира Котта
01:52
Лауреат «Нацбеста» расскажет о превращениях Гоголя и Достоевского
01:36
Найджел Кеннеди привез в Петербург новые времена года
01:16
Историк расскажет о петербургских феминистках XIX века
00:40
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы
00:34
Названа сумма платежа информаторам WADA Степановым от МОК
00:27
Ректор Горного вновь будет вести кампанию Путина в Петербурге
00:22
Dow Jones впервые превысил 26000 пунктов после закрытия торгов
00:08
В Петербурге столкнулись два автобуса: четверо пострадавших
17/01
Пограничникам поручат защиту от «мирового империализма»
17/01
Президент Македонии наложил вето на закон о статусе албанского языка
17/01
В массовой аварии на "Скандинавии" один погиб, четверо пострадали
17/01
Британская палата общин приняла законопроект о Brexit
17/01
России предсказан стремительный рост экономики
17/01
Трамп выступил с обвинениями в адрес России
17/01
Порошенко анонсировал поставку противотанковых комплексов Javelin за счет США
17/01
Лондонская полиция занялась третьей жалобой на Кевина Спейси
17/01
Деревянное здание на Петроградской набережной впишут в гостиничный комплекс
17/01
Конго решило вступить в ОПЕК
17/01
ГУП «ТЭК» из-за долгов «ЖКСервис» предложит потребителям прямые договоры на тепло
17/01
«Россия» получила разрешение на вылет из Мексики
17/01
УЕФА оштрафовал «Зенит» на 30 тысяч евро по итогам матча с «Реалом Сосьедад»
17/01
Twitter оповестит пользователей о постах с «российской пропагандой»
17/01
Порнозвезда рассказала о сексе с Трампом
17/01
Отток капитала из РФ вырос на 60 процентов
17/01
Крещенской купели на стрелке Васильевского не будет
17/01
Медведев призвал изымать неиспользуемые земли
17/01
Су-30М2 и Су-34 сели на дорогу под Ростовом
17/01
Пол Дезмонд и The Modern Jazz Quartet
17/01
ОРБ снова выиграл конкурс на обслуживание платных парковок в Петербурге
17/01
В массовой аварии на «Скандинавии» один погиб, четверо пострадали
17/01
СМИ: Премьеру "Приключений Паддингтона-2" перенесли из-за "Движения вверх"
17/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 января
17/01
«Могила телевизора» из администрации Кировского района стала интернет-мемом
17/01
Улюкаев в СИЗО занялся йогой
17/01
Петербуржец хочет стать наблюдателем на выборах в Финляндии
17/01
Активиста «Другой России», бросившего листовки в Чубайса, освободили
17/01
Петербургский штаб Путина возглавят студентка, ветеран и гендиректор «Силовых машин»
17/01
В Петербурге 7-балльные пробки: «вообще стоим»
17/01
Раскуроченные дорожки и перекопанный газон обошлись энергетикам в 9 миллионов рублей
17/01
Невролог ДГБ № 1: Если ребенок потерял память, это не обязательно инсульт
17/01
«Технологический институт» открыли для пассажиров
17/01
Басманный суд вернул дело Михальченко прокурору
17/01
Главный синоптик Петербурга: В Северной столице холодает
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
17.01.2018 23:13

России предсказан стремительный рост экономики

ВВП России в текущем году должен вырасти на 3,3 процента. В 2019 году, по данным аналитиков, рост российской экономики составит 2,9 процентов. Таков прогноз специалистов американской Goldman Sachs, опубликованный на сайте компании.

Одновременно авторы доклада замечают, что экономика России ближайшие два года будет расти медленнее общемировой (3,9 процента в год).

Тем не менее, прогноз Goldman Sachs более оптимистичный, чем от Минэкономразвития России (два процента в 2018-м и 2,2 процента в 2019 году) и других. Так, 17 января глава российского представительства Международного валютного фонда Габриэль Ди Белла предсказал в текущем году рост российской экономики всего 1,5 процента. Аналитики Всемирного банка дают прогноз роста в 1,7 процента в 2018 году.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Сигаев А.В./Банк «Национальный стандарт»
18.01.2018 10:20

Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге

В декабре Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге.
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26

Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»

16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15

Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества

Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Dow Jones впервые превысил 26000 пунктов после закрытия торгов
России предсказан стремительный рост экономики
Отток капитала из РФ вырос на 60 процентов
Биткоин продолжает падение
Роспотребнадзор пообещал штрафовать за отказ принимать купюры 200 и 2000 рублей
Минфин хочет ограничить пени за долги по налогам
Курс биткоина снова обвалился
Биткоин упал ниже $12 000
В 2017 году россияне получили кредитов почти на 5 триллионов рублей
Биткоин продолжает терять в цене
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Нефть по 100, а евро по 45
Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент»
Револьверное кредитование
Чтоб ты жил на одну зарплату. Хотя бы Силуанова
Крипторубль как предвестник железного занавеса
Антон Розенберг: Правду знает только Дуров
Как Промсвязьбанк подвела стабильность
Российская периферия «битка» и «чефириума»
Как тратить деньги с выгодой?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Могила телевизора» из администрации Кировского района стала интернет-мемом

В США упал метеорит

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Грифоны с Банковского моста меняют имидж

Новости компаний
Сигаев А.В./Банк «Национальный стандарт»
18.01.2018 10:20
Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге
В декабре Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге.
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ГК «ЦДС»
12.01.2018 15:37
Введен в эксплуатацию первый корпус ЦДС «Весна 3»
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Весна 3» (корпус 1)
sravni.ru
09.01.2018 14:04
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:02
LEGENDA Intelligent Development получила проектное финансирование от Сбербанка
Сбербанк предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию с лимитом задолженности 4,2 млрд рублей на строительство smart-комплекса «LEGENDА Героев», расположенного в Красносельском районе Санкт-Петербурга
Master девелопмент
22.12.2017 17:46
Еще два банка аккредитовали MASTER Серебристый бульвар 19
Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. “Пионерская” можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.
22.12.2017 12:20
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил шестой купон по облигационному займу
21 декабря 2017 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 6-го купона
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
21.12.2017 11:00
Компания Л1: первая очередь ЖК «Лондон Парк» сдана
20 декабря 2017 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 и 4 корпусов жилого комплекса комфорт-класса «Лондон Парк».
pixabay.com
21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.