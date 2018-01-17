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17.01.2018 23:09

Трамп выступил с обвинениями в адрес России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает КНДР «обходить» международные санкции, передает Reuters.

«Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. Нам помогает Китай, но то, что делает Китай, обесценивает Россия», — заявил он.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры не менее трех раз поставляли топливо в Северную Корею в нарушение международных санкций.

Трамп добавил, что Россия своими действиями отбрасывает назад все результаты, достигнутые с помощью Китая.

После очередного ракетного испытания КНДР постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира разорвать связи с КНДР и прекратить в страну поставки нефти.

Источник: Газета.ру


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