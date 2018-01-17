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17.01.2018 22:58

Порошенко анонсировал поставку противотанковых комплексов Javelin за счет США

 

Американские противотанковые комплексы Javelin будут поставлены на Украину за счет средств США. Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба президента.

«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы «Джевелин» нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки», — сказал Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам, начальника Генерального штаба ВС Украины Виктора Муженко, что противотанковые комплексы Javelin могут быть переданы Украине в течение полугода.


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16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
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