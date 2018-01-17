Порошенко анонсировал поставку противотанковых комплексов Javelin за счет США

Американские противотанковые комплексы Javelin будут поставлены на Украину за счет средств США. Об этом в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба президента.

«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы «Джевелин» нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки», — сказал Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам, начальника Генерального штаба ВС Украины Виктора Муженко, что противотанковые комплексы Javelin могут быть переданы Украине в течение полугода.