Сыск бежит за угонщиками, ФСБ догоняет

Еще
11:14 18.01.2018
Пришлите свою новость!
11:07
Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса ехали в Россию
11:01
В первые классы в Петербурге зачислили 13 тысяч льготников
10:51
Путина ждут в музее-панораме "Прорыв"
10:41
На Петроградской летом начнут строить новый Radisson Blue
10:37
На Полюстровском совершен налет на секс-шоп
10:31
Курсант Космической академии Можайского найден мертвым в Купчино
10:24
Креативные пространства Петербурга может связать водный маршрут
10:24
«Проспект Просвещения» закрыли для пассажиров
10:23
На Адмиралтейских верфях экономическая полиция нашла ущерб Минобороны на 100 млн рублей
10:15
Военные ЗВО запускают «Змея Горыныча» в города
10:09
Медведев узаконил образовательный эксперимент в Центре Алмазова
10:05
Автобус загорелся во время движения в Казахстане: 52 человека погибли
09:45
Пермская школа, в которой устроили резню подростки, возобновила работу
09:42
Совкомбанк даст в кредит до полумиллиарда евро на строительство финской АЭС
09:33
При пожаре на Перекопской погибла женщина
09:18
Кадыров назвал задержанного главу грозненского «Мемориала» «наркоманом»
09:06
На КАД от машины остался обугленный остов
08:56
Петербуржец пообещал теракт на Красной площади
08:47
Сюжет о «сговоре с Россией» вошел в рейтинг фейков от Дональда Трампа
08:40
Из Большой российской энциклопедии удалили материал, взятый из «Википедии»
08:23
В 86 домов Кронштадта возвращается тепло
08:15
В ДТП на «Коле» пострадали дети
08:08
В поддержку станцевавших ульяновских курсантов собрано 14 тысяч подписей
02:58
Хит от автора “Лабиринта фавна” выходит в прокат
02:45
Гэри Олдмен перевоплотится в Черчилля
02:29
На выставке авторских книг покажут топор Раскольникова и часы Хлебникова
02:15
Неелова и Фрейндлих сыграют в комедии Владимира Котта
01:52
Лауреат «Нацбеста» расскажет о превращениях Гоголя и Достоевского
01:36
Найджел Кеннеди привез в Петербург новые времена года
01:16
Историк расскажет о петербургских феминистках XIX века
00:40
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы
00:34
Названа сумма платежа информаторам WADA Степановым от МОК
00:27
Ректор Горного вновь будет вести кампанию Путина в Петербурге
00:22
Dow Jones впервые превысил 26000 пунктов после закрытия торгов
00:08
В Петербурге столкнулись два автобуса: четверо пострадавших
17/01
Пограничникам поручат защиту от «мирового империализма»
17/01
Президент Македонии наложил вето на закон о статусе албанского языка
17/01
В массовой аварии на "Скандинавии" один погиб, четверо пострадали
17/01
Британская палата общин приняла законопроект о Brexit
17/01
России предсказан стремительный рост экономики
17/01
Трамп выступил с обвинениями в адрес России
17/01
Порошенко анонсировал поставку противотанковых комплексов Javelin за счет США
17/01
Лондонская полиция занялась третьей жалобой на Кевина Спейси
17/01
Деревянное здание на Петроградской набережной впишут в гостиничный комплекс
17/01
Конго решило вступить в ОПЕК
17/01
ГУП «ТЭК» из-за долгов «ЖКСервис» предложит потребителям прямые договоры на тепло
17/01
«Россия» получила разрешение на вылет из Мексики
17/01
УЕФА оштрафовал «Зенит» на 30 тысяч евро по итогам матча с «Реалом Сосьедад»
17/01
Twitter оповестит пользователей о постах с «российской пропагандой»
17/01
Порнозвезда рассказала о сексе с Трампом
17/01
Отток капитала из РФ вырос на 60 процентов
17/01
Крещенской купели на стрелке Васильевского не будет
17/01
Медведев призвал изымать неиспользуемые земли
17/01
Су-30М2 и Су-34 сели на дорогу под Ростовом
17/01
Пол Дезмонд и The Modern Jazz Quartet
17/01
ОРБ снова выиграл конкурс на обслуживание платных парковок в Петербурге
17/01
В массовой аварии на «Скандинавии» один погиб, четверо пострадали
17/01
СМИ: Премьеру "Приключений Паддингтона-2" перенесли из-за "Движения вверх"
17/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 января
17/01
«Могила телевизора» из администрации Кировского района стала интернет-мемом
17/01
Улюкаев в СИЗО занялся йогой
17/01
Петербуржец хочет стать наблюдателем на выборах в Финляндии
17/01
Активиста «Другой России», бросившего листовки в Чубайса, освободили
17/01
Петербургский штаб Путина возглавят студентка, ветеран и гендиректор «Силовых машин»
17/01
В Петербурге 7-балльные пробки: «вообще стоим»
17/01
Раскуроченные дорожки и перекопанный газон обошлись энергетикам в 9 миллионов рублей
17/01
Невролог ДГБ № 1: Если ребенок потерял память, это не обязательно инсульт
17/01
«Технологический институт» открыли для пассажиров
17/01
Басманный суд вернул дело Михальченко прокурору
17/01
Главный синоптик Петербурга: В Северной столице холодает
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
17.01.2018 22:50

Сыск бежит за угонщиками, ФСБ догоняет

Очередной виток борьбы с угонщиками завершился погоней контрразведки ФСБ за разведкой МВД. Подполковника взяли, а вот майор сыск не опозорил. Эта эпопея покажет петербуржцам, как все там у них непросто устроено.
Сыск бежит за угонщиками, ФСБ догоняет
@PressFoto/COOKELMA

Как уже сообщила «Фонтанка», вечером 16 января в Приморском районе оперативники отдела «М» регионального УФСБ задержали подполковника полиции Эдуарда Тугушева, а его товарищ, майор полиции, скрылся на «Киа Рио», снося преграды и убегая в лес. Также мы рассказали, что, по версии Следственного комитета города, где в ночь на 17 января возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК – «Получение взятки в группе должностных лиц в особо крупном размере», ныне подозреваемые требовали от человека, причастного к угонному миру, четыре миллиона рублей. Пока госбезопасность через посредников ведет переговоры с беглецом о безоговорочной капитуляции, «Фонтанка» расскажет всю story до конца.

Над бедствиями угонов в Петербурге и Ленобласти мы давно уже не иронизируем. Хотя люди стараются, правда. Вот если несколько лет назад процент раскрываемости был 3,6%, то за 2017 год он скакнул до 5,9. «Фонтанка» не стала бы напоминать о больном, если бы не новость, которую создали оперативники отдела «М» ФСБ.

Все началось 20 сентября 2017 года, когда наряд ГИБДД Московского района попытался задержать угонщиков, которые сели на чужой "БМВ Х6", что стоял на парковке ТРЦ «Радуга». Это была первая погоня в нашей драме. Тогда из окна престижной иномарки по полицейским открыли беспощадный огонь, а из служебной машины ДПС им ответили из табельных «макаровых». Но "БМВ" ушло, а через неделю в Следственном комитете по Московскому району появилось уголовное дело по части второй статьи 318 УК – «Применение насилия, опасного для жизни представителя власти».

Вообще-то, оперативное сопровождение по такому делу логично было скинуть «угонному» отделу главка, но когда дело уже было, было и понимание: перестрелка – дело рук ребят из практически легендарного клана Паламаря. Как тут объяснить его уровень? Наверное, так: если ты не в курсе о Паламаре, что работает только по «лакшери» сегменту, тебе не стоит покупать тачки дороже трех миллионов рублей.

А раз так, то все вспомнили о мифическом недоверии к специалистам из «угонного» отдела и всю эту дерзость отдали оперативникам Центра «Э». Да не простым, а из самого секретного отдела, занимающегося внедрениями в среду проклятых террористов. Во-первых, они лихо себя проявили на ниве борьбы со всякой экстремистской нечестью. Во-вторых, всегда есть место и личным симпатиям по службе. Например, начальник полиции Московского района полковник Петров ранее работал в том же Центре «Э» с ныне задержанным Эдуардом Тугушевым.

Взялись «эшники» резво, но сотрудники ДПС никого из представленных им ребят Паламаря не опознали. Дошло даже до склоки с начальником ГИБДД Московского района Боолем, которого обвинили чуть ли не в пособничестве в виде неузнавания узнаваемых.

Как бы там ни было, но, судя по всему, парни из Центра «Э», напоровшись на неудачу, решили хоть заработать. И давайте не будем злыми – ну что ты на этих террористах заработаешь? Пару листовок и ржавую гранату. Вкалывают они порой сутками, а тут приварок, да к тому же на теме, которую никто пока сдвинуть с места не может.

И, согласно материалам дела, в предновогоднем декабрьском ажиотаже начинаются их встречи с неким Виталиком. Ему объясняют, что он должен 4 миллиона рублей за то шоу со стрельбой в ДПС. Он, не отрицая своего знания подледного мира, от предъявленного отказывается. Мол, не святой, но какого лешего он должен платить за чужие подвиги? Возможно, разрулил бы ситуацию опытный король угонов, тот самый Андрей Паламарь. Но, черт возьми, в ноябре его остановили на трудной машине на границе с Сербией, а у него под сиденьем не было столько евро, чтобы местные копы зажмурили глаза.

Вскоре бывалый Виталик пошел на тактическую уступку и 15 декабря в ресторане «Мускат», что на Камышовой, отдал шефу внедрений, подполковнику Тугушеву, и его майору один миллион рублей. Второй раунд переговоров прошел уже, как и положено у уважаемых людей, в бане в Парголово. (На что рассчитывали высокопоставленные полицейские – непонятно, так как и «Фонтанке» известно, что банный комплекс на Центральной улице – фактически офис Паламаря.) Под пар они договорились, что торг возможен, и "упали" с четырех до трех миллионов. Но Виталий только сделал вид, что согласился. А после встретился с теми, кто должен блюсти оперативников полиции. Он человек с подвешенным языком, и не исключено, что первые его слова на Литейном, 4, выглядели так: «Да я разорюсь за всех угонщиков в Питере платить!»

Далее отдел «М» ФСБ разыграл привычную для себя комбинацию. В том же ресторане «Мускат» в 20:30 16 января передали следующий миллион, вернее муляж от него. Правда, никто не ожидал, что 37-летний майор Управления уголовного розыска по имени Саша поведет себя, как те, кто вырвался в начале истории на "БМВ Х6". На своем черном «Киа Рио» он перепрыгнул через газон, ушел через сугробы, на пробитых шинах пошел по Камышовой и, только влетев метров через 500 в бетонные надолбы, выскочил и, высоко поднимая колени, исчез в лесу у ЗСД. Не палил по преследователям – и на том спасибо. Так что не стыдно было смотреть уже задержанному подполковнику Тугушеву на своего товарища. Жаль, что спец по экстремальной езде Виталик не пошел его догонять. В этом была бы прелестная сценарная концовка.

Затихло же все печально. Подполковника Тугушева задержали на двое суток, хотя ребята из розыска отзываются о нем тепло. Руководству Центра «Э» прилетело от начальства ГУ МВД, и все занялись поиском майора. Но так как он сам годы искал таких же, то свои телефоны, разумеется, отключил.

Безусловно, большинство сотрудников госбезопасности и сыска знают друг друга. Сегодня ночью продолжатся сепаратные переговоры. Говорят, что ФСБ настаивает на безоговорочной капитуляции, а приятели майора предлагают сдачу под домашний арест. Это нормально. Всегда надо договариваться, если можно.

Нас же должен выручить юмор. Вот сами смотрите: угоны не раскрываются, в прорыв бросаются новые подразделения. Пусть на этот раз немного не получилось, вернее, получилось как прежде, но в полицейском главке еще много уверенных отделов. Это хорошо, как написали бы в советской газете, – есть тема для будущего.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36

Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии

2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43

Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира

Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51

«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе

Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса ехали в Россию
На Полюстровском совершен налет на секс-шоп
Курсант Космической академии Можайского найден мертвым в Купчино
На Адмиралтейских верфях экономическая полиция нашла ущерб Минобороны на 100 млн рублей
Автобус загорелся во время движения в Казахстане: 52 человека погибли
Пермская школа, в которой устроили резню подростки, возобновила работу
При пожаре на Перекопской погибла женщина
Петербуржец пообещал теракт на Красной площади
В ДТП на «Коле» пострадали дети
В Петербурге столкнулись два автобуса: четверо пострадавших
Сыск бежит за угонщиками, ФСБ догоняет
Михальченко услышало Басманное правосудие
Одна погоня и четыре жертвы
Знал бы крипту, жил бы в Сочи
«Летел под сотню» и - в грузовик
Мыслепреступление курсанта Можайки
Похороны по обмену
Задержанному за взрыв не нравились семинары о тайной власти
Путин был прав
Обидчик школьного водителя арестован за неверность
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Могила телевизора» из администрации Кировского района стала интернет-мемом

В США упал метеорит

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Грифоны с Банковского моста меняют имидж

Новости компаний
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.