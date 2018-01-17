Сыск бежит за угонщиками, ФСБ догоняет

Очередной виток борьбы с угонщиками завершился погоней контрразведки ФСБ за разведкой МВД. Подполковника взяли, а вот майор сыск не опозорил. Эта эпопея покажет петербуржцам, как все там у них непросто устроено.

Как уже сообщила «Фонтанка», вечером 16 января в Приморском районе оперативники отдела «М» регионального УФСБ задержали подполковника полиции Эдуарда Тугушева, а его товарищ, майор полиции, скрылся на «Киа Рио», снося преграды и убегая в лес. Также мы рассказали, что, по версии Следственного комитета города, где в ночь на 17 января возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК – «Получение взятки в группе должностных лиц в особо крупном размере», ныне подозреваемые требовали от человека, причастного к угонному миру, четыре миллиона рублей. Пока госбезопасность через посредников ведет переговоры с беглецом о безоговорочной капитуляции, «Фонтанка» расскажет всю story до конца.

Над бедствиями угонов в Петербурге и Ленобласти мы давно уже не иронизируем. Хотя люди стараются, правда. Вот если несколько лет назад процент раскрываемости был 3,6%, то за 2017 год он скакнул до 5,9. «Фонтанка» не стала бы напоминать о больном, если бы не новость, которую создали оперативники отдела «М» ФСБ.

Все началось 20 сентября 2017 года, когда наряд ГИБДД Московского района попытался задержать угонщиков, которые сели на чужой "БМВ Х6", что стоял на парковке ТРЦ «Радуга». Это была первая погоня в нашей драме. Тогда из окна престижной иномарки по полицейским открыли беспощадный огонь, а из служебной машины ДПС им ответили из табельных «макаровых». Но "БМВ" ушло, а через неделю в Следственном комитете по Московскому району появилось уголовное дело по части второй статьи 318 УК – «Применение насилия, опасного для жизни представителя власти».

Вообще-то, оперативное сопровождение по такому делу логично было скинуть «угонному» отделу главка, но когда дело уже было, было и понимание: перестрелка – дело рук ребят из практически легендарного клана Паламаря. Как тут объяснить его уровень? Наверное, так: если ты не в курсе о Паламаре, что работает только по «лакшери» сегменту, тебе не стоит покупать тачки дороже трех миллионов рублей.

А раз так, то все вспомнили о мифическом недоверии к специалистам из «угонного» отдела и всю эту дерзость отдали оперативникам Центра «Э». Да не простым, а из самого секретного отдела, занимающегося внедрениями в среду проклятых террористов. Во-первых, они лихо себя проявили на ниве борьбы со всякой экстремистской нечестью. Во-вторых, всегда есть место и личным симпатиям по службе. Например, начальник полиции Московского района полковник Петров ранее работал в том же Центре «Э» с ныне задержанным Эдуардом Тугушевым.

Взялись «эшники» резво, но сотрудники ДПС никого из представленных им ребят Паламаря не опознали. Дошло даже до склоки с начальником ГИБДД Московского района Боолем, которого обвинили чуть ли не в пособничестве в виде неузнавания узнаваемых.

Как бы там ни было, но, судя по всему, парни из Центра «Э», напоровшись на неудачу, решили хоть заработать. И давайте не будем злыми – ну что ты на этих террористах заработаешь? Пару листовок и ржавую гранату. Вкалывают они порой сутками, а тут приварок, да к тому же на теме, которую никто пока сдвинуть с места не может.

И, согласно материалам дела, в предновогоднем декабрьском ажиотаже начинаются их встречи с неким Виталиком. Ему объясняют, что он должен 4 миллиона рублей за то шоу со стрельбой в ДПС. Он, не отрицая своего знания подледного мира, от предъявленного отказывается. Мол, не святой, но какого лешего он должен платить за чужие подвиги? Возможно, разрулил бы ситуацию опытный король угонов, тот самый Андрей Паламарь. Но, черт возьми, в ноябре его остановили на трудной машине на границе с Сербией, а у него под сиденьем не было столько евро, чтобы местные копы зажмурили глаза.

Вскоре бывалый Виталик пошел на тактическую уступку и 15 декабря в ресторане «Мускат», что на Камышовой, отдал шефу внедрений, подполковнику Тугушеву, и его майору один миллион рублей. Второй раунд переговоров прошел уже, как и положено у уважаемых людей, в бане в Парголово. (На что рассчитывали высокопоставленные полицейские – непонятно, так как и «Фонтанке» известно, что банный комплекс на Центральной улице – фактически офис Паламаря.) Под пар они договорились, что торг возможен, и "упали" с четырех до трех миллионов. Но Виталий только сделал вид, что согласился. А после встретился с теми, кто должен блюсти оперативников полиции. Он человек с подвешенным языком, и не исключено, что первые его слова на Литейном, 4, выглядели так: «Да я разорюсь за всех угонщиков в Питере платить!»

Далее отдел «М» ФСБ разыграл привычную для себя комбинацию. В том же ресторане «Мускат» в 20:30 16 января передали следующий миллион, вернее муляж от него. Правда, никто не ожидал, что 37-летний майор Управления уголовного розыска по имени Саша поведет себя, как те, кто вырвался в начале истории на "БМВ Х6". На своем черном «Киа Рио» он перепрыгнул через газон, ушел через сугробы, на пробитых шинах пошел по Камышовой и, только влетев метров через 500 в бетонные надолбы, выскочил и, высоко поднимая колени, исчез в лесу у ЗСД. Не палил по преследователям – и на том спасибо. Так что не стыдно было смотреть уже задержанному подполковнику Тугушеву на своего товарища. Жаль, что спец по экстремальной езде Виталик не пошел его догонять. В этом была бы прелестная сценарная концовка.

Затихло же все печально. Подполковника Тугушева задержали на двое суток, хотя ребята из розыска отзываются о нем тепло. Руководству Центра «Э» прилетело от начальства ГУ МВД, и все занялись поиском майора. Но так как он сам годы искал таких же, то свои телефоны, разумеется, отключил.

Безусловно, большинство сотрудников госбезопасности и сыска знают друг друга. Сегодня ночью продолжатся сепаратные переговоры. Говорят, что ФСБ настаивает на безоговорочной капитуляции, а приятели майора предлагают сдачу под домашний арест. Это нормально. Всегда надо договариваться, если можно.

Нас же должен выручить юмор. Вот сами смотрите: угоны не раскрываются, в прорыв бросаются новые подразделения. Пусть на этот раз немного не получилось, вернее, получилось как прежде, но в полицейском главке еще много уверенных отделов. Это хорошо, как написали бы в советской газете, – есть тема для будущего.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"