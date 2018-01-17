Лондонская полиция занялась третьей жалобой на Кевина Спейси
Лондонская полиция занялась третьей жалобой на американского актера Кевина Спейси, сообщает Variety.
Как заявили в Скотленд-Ярде, расследование проводят по поводу инцидента, якобы произошедшего в 2005 году в Вестминстере. Жертвой предполагаемых сексуальных домогательств артиста стал мужчина. Его имя не раскрывается.
Ранее лондонские правоохранительные органы изучали информацию по поводу похожих инцидентов, которые произошли в 2005 и 2008 годах.
Новая жалоба поступила еще в декабре 2017-го, но расследование подтвердили только теперь.
С 2004 по 2015 годы лауреат премии «Оскар» работал художественным руководителем театра «Олд Вик» в Лондоне.
Источник: Газета.ру