Лондонская полиция занялась третьей жалобой на Кевина Спейси

Лондонская полиция занялась третьей жалобой на американского актера Кевина Спейси, сообщает Variety.

Как заявили в Скотленд-Ярде, расследование проводят по поводу инцидента, якобы произошедшего в 2005 году в Вестминстере. Жертвой предполагаемых сексуальных домогательств артиста стал мужчина. Его имя не раскрывается.

Ранее лондонские правоохранительные органы изучали информацию по поводу похожих инцидентов, которые произошли в 2005 и 2008 годах.

Новая жалоба поступила еще в декабре 2017-го, но расследование подтвердили только теперь.

С 2004 по 2015 годы лауреат премии «Оскар» работал художественным руководителем театра «Олд Вик» в Лондоне.