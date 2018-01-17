Конго решило вступить в ОПЕК

Республика Конго приняла решение о вступлении в ОПЕК, сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.

«Республика Конго приняла решение о вступлении в Организацию стран—экспортеров нефти», — говорится в заявлении правительства.

Заявление датируется 11 января, однако было отправлено журналистам сегодня.

«Это близкое присоединение выражает желание его превосходительства (президента) Дени Сассу-Нгессо, чтобы наша страна заняла место в ряду мировых лидеров», — говорится в заявлении.

Организация стран—экспортеров нефти состоит из 14 стран.