ГУП «ТЭК» из-за долгов «ЖКСервис» предложит потребителям прямые договоры на тепло

ГУП «ТЭК» намерено расторгнуть договоры теплоснабжения с управляющей компанией ООО «ЖКСервис» в Красносельском районе. Жителям сотни домов предложат платить ресурсоснабжающей организации напрямую.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании, это беспрецедентные для ГУП «ТЭК» меры, раньше к ним предприятие не прибегало. Ссылаются энергетики на постановление правительства №124, по которому ресурсоснабжающая организация имеет право на односторонний отказ от исполнения договора, если задолженность исполнителя коммунальных услуг превышает сумму за 3 расчетных периода.

Задолженность ООО «ЖКСервис» составляет 108 млн рублей, накопилась она за последние два года. За прошлый год управляющая компания оплатила лишь 16% услуг, хотя, по данным ГУП ВЦКП «ЖХ», процент оплаты коммунальных услуг жителями этих домов за аналогичный период составляет 96,7%. В суде рассматриваются иски к ООО «ЖКСервис» на 87,3 млн рублей, а в законную силу вступили судебные акты о взыскании 67,2 млн. Тем не менее оплата не происходит. В связи с этим ГУП «ТЭК» предложит жителям перейти на прямые договоры с теплоснабжающей организацией.

В управлении ООО «ЖКСервис» находятся более сотни домов. Согласно реестру Горжилинспекции, в основном это адреса по улицам Тамбасова, Пограничника Гарькавого, Летчика Пилютова, 2-й Комсомольской, а также по проспектам Народного Ополчения и Ветеранов. Летом 2017 года «Фонтанка» писала о долговых спорах компании с ресурсниками. Отмечалось, что собственники ООО «ЖКСервис» создали одноименную управляющую компанию, куда попытались перевести наиболее доходные дома; администрация соответствующие протоколы не признала, в рессетр ГЖИ за вторым предприятием не числится ни одного дома.

Практика прямых договоров на теплоснабжение в Петербурге существует, в частности у ТГК-1, однако ГУП «ТЭК» ей не пользовался. В декабре Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который формализует правила перехода на прямые платежи с ресурсоснабжающими компаниями.