«Россия» получила разрешение на вылет из Мексики

Более пятисот пассажиров, которые уже больше суток ждут вылета из мексиканского города Канкун, в ближайшее время отправятся в Россию.

Как сообщил «Фонтанке» официальный представитель авиакомпании, в настоящее время «Россия» получила все необходимые для вылета разрешения, регистрация пассажиров на десять часов вечера 17 января уже завершена. «Стоит отметить, что часть пассажиров затребовала у авиакомпании фактическое подтверждение готовности выполнить данный рейс, в противном случае они отказываются пройти в самолет и блокируют доступ к гейту других пассажиров. Подобные действия могут привести к дополнительной задержке вылета самолета», – добавили в авиакомпании.

Напомним, рейс из Канкуна в Москву FV5882 должен был приземлится в России ещё в 5:40 утра 17 января. Однако сперва пассажиры восемь часов ждали в самолёте, затем ещё несколько в здании аэропорта.

Как сообщила «Фонтанке» почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт, вылет задержали за долги авиакомпании перед аэропортом. Об этом ей рассказали в воздушной гавани Канкуна. Ту же причину пассажирам, по их словам, назвали представители «Аннекс тур». Однако эту информацию опровергли в авиакомпании, объяснив задержку неожиданной просьбой отправить этим рейсом транзитом через Россию четырёх депортированных граждан Армении. Позднее в пресс-службе туроператора также ссылались на объяснение «России», уточнив, что все расходы авиакомпания взяла на себя. Пока авиакомпания разбиралась с депортируемыми, у мексиканских авиационных властей закончился рабочий день и поэтому вылет отложили ещё на несколько часов.

Туристы, среди которых есть и жители Петербурга, рассказали «Фонтанке», что ждать питания и расселения по отелям им пришлось 14 часов. За несколько часов, которые они провели в самолете, еду и воду им предоставили один раз. «Штудировали международные правила авиационных пассажирских перевозок», – заявил один из петербуржцев.

Некоторые пассажиры так и не дождались обещанного размещения, сложности с которым возникли из-за овербукинга в отелях, и заселились в отель сами.

По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, борт вылетел в 22.18.