УЕФА оштрафовал «Зенит» на 30 тысяч евро по итогам матча с «Реалом Сосьедад»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Зенит» на крупную сумму за нарушения петербургских болельщиков во время гостевого матча группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». Как сообщает официальный сайт УЕФА, «Зениту» придется заплатить 30 тысяч евро.

Кроме того, сине-бело-голубые обязаны в течение 30 дней связаться с «Реалом Сосьедад», для возмещения ущерба, нанесенного фанатами стадиону испанского клуба.

Напомним, матч «Реал Сосьедад» прошел 7 декабря и завершилась победой российской команды со счётом 3:1. Незадолго до игры возле стадиона произошла драка между фанатами «Зенита» и местными любителями футбола. По данным местных СМИ, инициаторами конфликта стали российские болельщики: якобы это они напали на испанцев. Однако по данным «Фонтанки», первыми напали именно поклонники «Реал Сосьедада». В результате в испанской тюрьме до сих пор остаются двое болельщиков «Зенита». Суд испанского Сан-Себастьяна назначил каждому сумму залога в 10 тысяч евро. В Петербурге фанатское сообщество объявило сбор средств.

Уже по ходу самого матча фанаты петербургского клуба на своей трибуне зажгли файеры и запустили несколько ракетниц. Из-за этого главный судья Лиран Лиани даже приостановил встречу, но вскоре игра продолжилась.