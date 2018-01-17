Twitter оповестит пользователей о постах с «российской пропагандой»

Социальная сеть Twitter планирует уведомить своих пользователей о том, видели ли они во время президентских выборов в США контент, созданный «российской службой пропаганды», сообщает Reuters со ссылкой на заявление директора по публичной политике Twitter Карлоса Монье.

Выступая перед Комитетом по торговле, науке и транспорту Сената США, Монье рассказал, что Twitter «работает над тем, чтобы идентифицировать и в индивидуальном порядке проинформировать» пользователей, которые в ходе президентских выборов в США в 2016 году видели сообщения от аккаунтов, «связанной с Кремлем организации под названием Internet Research Army».

Представитель социальной сети не ответил на запрос агентства.

В декабре 2017 года Facebook создал портал, на котором пользователи могли узнать, ставили ли они «лайк» или подписывались на аккаунты, якобы созданные Internet Research Agency.