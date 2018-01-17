Порнозвезда рассказала о сексе с Трампом

Звезда фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, также известная как Сторми Дэниэлс, рассказала подробности своей связи с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает New York Post, пишет "Газета.ру". Ранее сообщалось, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил актрисе $130 тысяч за то, чтобы она не сообщала СМИ об интимной связи с Трампом, которая якобы имела место в 2006 году. Договор был заключен перед выборами 2016 года.

В интервью, которое Дэниэлс давала в 2011 году, она упоминала об интимной связи с Трампом и заявила, что в этом «не было ничего особенного».

«Ничего невероятного. Это было именно то, чего вы ожидаете от человека его возраста», — сказала Дэниэлс.

Майкл Коэн опроверг информацию о том, что заплатил актрисе за молчание, подчеркнув, что СМИ возвращаются к этой теме с 2011 года, несмотря на то, что сам Трамп неоднократно отрицал эту информацию.