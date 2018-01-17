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17.01.2018 21:35

Отток капитала из РФ вырос на 60 процентов

Вывоз капитала из России компаниями частного сектора в 2017 году составил 31,3 миллиарда долларов. Об этом сообщается в отчете Банка России. Для сравнения, в 2016 году отток составил 19,8 миллиарда долларов. За год этот показатель вырос примерно на 60 процентов.

Основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.

Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в наступившем году составит около 16 миллиардов долларов. В 2019-2020 годам он сократится до 8-9 миллиардов долларов.

По итогам прошедшего года счет текущих операций оказался положительным и составил 40,2 миллиарда долларов. В 2016 году он составлял 25 миллиардов долларов. Особенно заметно увеличился чистый экспорт товаров.


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17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
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