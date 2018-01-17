Крещенской купели на Стрелке Васильевского не будет, об этом вечером 17 января сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

"При подготовке к крещенским купаниям был проведен дополнительный мониторинг ледовой обстановки планируемых мест расположения купелей. Во ходе обследования было принято решения не оборудовать иордань около спуска Стрелки Васильевского острова из-за подвижности льда и сильного течения, а также иордань на озере Безымянном (г. Красное Село, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6) из-за тонкого неокрепшего льда и низкого уровня воды", – говорится в сообщении спасателей.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу просит горожан использовать другие оборудованные купели, с адресами которых можно ознакомится на сайте спасателей.