И целого города мало. Пригожин хочет прирастить Петербург островами

Всплывший перед Новым годом у берегов Лахты «таинственный остров» действительно имеет отношение к Евгению Пригожину - «Фонтанка» получила документальное подтверждение. Но у проекта намыва есть и более высоко стоящие интересанты.

«Фонтанка» узнала, какая именно структура собирается осчастливить Петербург, подарив ему новый остров. Или даже несколько островов — проект, напомним, называется «Залив островов». Но самое интересное – даже не имя, о котором мы догадывались, а то, по чьему поручению строительный блок Смольного сейчас думает, как «вписать» в дельту Невы новый намыв.

Поистине широк русский человек Евгений Пригожин — и тут не скажешь, вслед за Достоевским, что «надо бы сузить». С его именем связывают частную армию, обслуживание военных городков, питание школьников, целую когорту подконтрольных медиа, известную всему миру «фабрику троллей», элитные коттеджные поселки, апартаменты, отели в историческом центре, ресторанный бизнес — разброс интересов достоин восхищения. С таким багажом немудрено почувствовать себя неким демиургом, способным на все — в том числе на то, чтобы создавать «новые Эмираты» в холодной невской воде.

Предположения подтвердились — известный ресторатор действительно может иметь отношение к идее очередного намыва в Финском заливе. Это следует из ответа вице-губернатора Игоря Албина депутату ЗакСа Борису Вишневскому. Кроме компании-инвестора, там также есть сведения о параметрах будущего проекта.

Названное в документе инвестором намыва у Лахты и Ольгино ООО «Зингер-Девелопмент» – малоизвестная компания, зарегистрированная в Пушкине, на улице Гусарской. Руководит ею Юлия Валерьевна Зосимова, она же единственный владелец. Компания учреждена в июле 2016 года, учредитель — Марина Алексеевна Захарова. Летом 2017-го в число учредителей вошло некое ООО «Стройпроект», но уже 2 ноября прошедшего года фирма перешла в единоличную собственность Зосимовой.

Интересное содержится в номере телефона фирмы, указанном в аналитической системе СПАРК-Интерфакс. Вряд ли по чистой случайности он совпадает с номером телефона некоего ООО «Эталон», зарегистрированного в доме на 20-й линии Васильевского острова. Учредитель этого ООО — мать Евгения Пригожина, Виолетта Кировна Пригожина, бывший врач и преподаватель, а ныне любитель живописи. В октябре 2017 года галерея «Мольберт» анонсировала первую персональную выставку петербурженки Виолетты Пригожиной. Впервые художница взяла кисточку в руки в семидесятисемилетнем возрасте, сообщает объявление. Но в СМИ она более известна благодаря сыну, который в 2011 году переписал на нее свой основной актив — ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» – и ряд других компаний. А «Эталон» Виолетта Кировна учредила в 2010 году. Ей тогда исполнился 71 год.

В том же самом доме на 20-й линии, только в другой комнате, зарегистрировано и учрежденное самим Евгением Пригожиным в 2009 году ООО «Кредо» (переписанное в 2011 году на супругу, Любовь Валентиновну Пригожину).

Но самое любопытное то, что Смольный изучает вопрос о «Заливе островов» в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева. «Фонтанка» задала вопрос: чем вызван столь пристальный интерес правительства к проекту, про который теперь надо выяснять, грозит ли он родному городу премьер-министра «чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера»?

Согласно ответу вице-губернатора, новая суша у берегов Ольгино и Лахты должна занять площадь в 200 гектаров. Как говорят, это будет похоже на намывные острова в ОАЭ в виде цветков или пальм. Там появится жилая и коммерческая недвижимость — если, конечно, дело дойдет до реализации проекта. Пока же инвестор «ведет предпроектные разработки» – изучает, как подключить намыв к городским коммуникациям и транспортным артериям. А в Смольном думают, можно ли осуществить подобное, не повредив работе дамбы. Для этого нужно подсчитать площадь «допустимого зеркала воды» Финского залива. И, соответственно, предельную площадь самого острова, а также его местоположение. Как ранее рассказывал «Фонтанке» эколог Александр Карпов, такой намыв внутри дамбы может серьезно уменьшить площадь водной чаши Невы. А это сделает потенциально опасным слив водных масс обратно в дельту после их запирания во время наводнений: грубо говоря, если остров будет слишком большим, воде может просто не хватить места.

К слову, в конце декабря прошлого года на сайте комитета имущественных отношений появился любопытный законопроект об административном регламенте госуслуги «по выдаче разрешения на создание искусственного земельного участка, если создается искусственный земельный участок на водном объекте, находящемся в федеральной собственности» на территории Петербурга. В нем уточняется, что срок выдачи такого разрешения — 12 дней. Впрочем, не исключено, что регламент разрабатывается для других намывных проектов — как известно, вскоре новый намыв на Васильевском собирается начать ЛСР, а кроме того, от своих планов у побережья в районе Лисьего Носа не отказывается и связанная с ректором Горного университета Владимиром Литвиненко компания «Северо-Запад Инвест».

Впрочем, как говорится в ответе Албина депутату, «возможность реализации предлагаемого инвестором проекта» будет определена не ранее, чем в 2021 году. Неофициально источники с Смольном отзываются о возможности осуществления подобного замысла весьма скептически. А в Законодательном собрании рассказывают, что комитет по градостроительству и архитектуре уже дал на него отрицательный отзыв.

Справка:

У Евгения Пригожина в Лахте уже давно имеются активы. Именно его компания строила у Лахтинского разлива ЖК «Северный Версаль», состоящий из коттеджей в стиле дворцов разных эпох. Рядом, на Новой улице, компания Пригожина «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» на 17 гектарах возвела еще один малоэтажный комплекс, классом попроще — ЖК «Лахтапарк», 60 двух- и трехэтажных коттеджей и 18 сблокированных жилых домов на 490 квартир. А рядом с «Лахта Центром» стоят апартаменты и гостиница комплекса «Лахта-плаза». Когда-то Пригожин получил этот участок под строительство центра водного туризма, но в процессе строительства этот центр редуцировался до… понтонов для парковки яхт. В Смольном, впрочем, против этого не возражали.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»