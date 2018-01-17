ОРБ снова выиграл конкурс на обслуживание платных парковок в Петербурге

Объединенный резервный банк предсказуемо выбран подрядчиком, который будет сопровождать государственную информационную систему Санкт-Петербурга «Единое городское парковочное пространство» в 2018 году. Ранее в Смольном пригрозили сокращениями ответственным за проект.

Информация о победителе конкурса опубликована на сайте госзакупок 17 января. Единственным допущенным участником оказался Объединенный резервный банк, у которого те же собственники, что у «Штрих групп», которая и создавала систему.

Комитет по информатизации и связи объявил конкурс в конце декабря. Стоимость контракта — 35 млн рублей, срок исполнения — до 30 июня 2018 года. В техзадани указаны техобслуживание паркоматов и другой аппаратуры, сопровождение программного обеспечения и баз данных, а также прием платежей и зачисление денежных средств в казначейство.

Объединенный резервный банк выигрывает аналогичные конкурсы с момента запуска в 2015 году платного парковочного пространства в Петербурге. При этом возможности штрафовать неплательщиков у Смольного до сих пор нет, у чиновников нет доступа к персональным данным автомобилистов. Из-за этого за два года город недополучил около миллиарда рублей. В КРТИ анонсировали запуск системы штрафов 1 ноября, однако со стороны ГУ МВД никакой ясности не наступило, вопрос о предоставлении персональных данных переадресован в Москву. На создание пилотной зоны из бюджета Петербурга с 2014 по 2016 год было потрачено около 300 миллионов рублей. 16 января вице-губернатор Игорь Албин заявил, что если ЦУП не получит необходимых полномочий, организацию ждет сокращение.