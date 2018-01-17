«Фонтанка» за 60 секунд — 17 января

Из 17 будущих кандидатов в сами-знаете-кого в Петербурге в реальности ведут сбор подписей всего шестеро. Начинается сказка про десять негритят, которые собрались в президенты.

Мы знаем, где встретить приличного человека. На пункте раздельного сбора мусора. Мыть бутылки и пакеты только для того, чтобы планете, возможно, когда-нибудь стало чуть-чуть легче, может только очень хороший человек.

В Петербурге судятся «Старкон» и «Комик кон». Объясняем на гифках, как поссорились два крупных конвента косплееров.

Генеральный директор АЖУРа, писатель Андрей Константинов внимательно читает «Фонтанку». И если мы сболтнули что-то не так, немедленно реагирует. Вот — вся правда про британский сериал «МакМафия». Мы давеча написали, что он годный. А он британский.

Избирательный штаб Владимира Путина будет возглавлять компания из плохого анекдота. Студентка, ветеран всего-чего-можно и генеральный директор. Хоть сериал про них снимай.

«Объединение перевозчиков России», созданное дальнобойщиками, которые два года назад ездили бастовать в Москву, не признало себя иностранным агентом, и теперь ему грозит штраф по суду. До полумиллиона. Когда-то за неоплаченный «платон» грозились брать почти такие же деньги, так что непонятно, кого они пугают.

Под Петербургом разыграли зачин к «Фарго». Главный герой убегал в леса, правда не с миллионом баксов в кейсе, а с лимоном рублей в пакете. Его напарника, подполковника полиции, задержали.

В Ленинградской области приговорили священника РПЦ Глеба Грозовского к 14 годам за педофилию.

А в Петербурге решили не отставать и забрали школьного психолога прямо с тестирования детей – на обыск к нему же домой. Нашли такое, что психолог, говорят, уже во всем признался.