«Могила телевизора» из администрации Кировского района стала интернет-мемом

Фото информационного табло из администрации Кировского района Санкт-Петербурга, которое у «Фонтанки» вызвало ассоциацию с похоронами телевизора, стало интернет-мемом и объектом для многочисленных «фотожаб».

Напомним, что фотографию наше издание опубликовало 16 января в своих соцсетях. Фото прислал на «Фонтанку» читатель, в администрации района редакции объяснили : «На этом экране у нас транслируется актуальная информация для жителей района: графики приемов, часы работы и так далее. Цветы и ограда действительно есть, это — элемент оформления».

Уже к вечеру 15-го числа «могила телевизора» стала объектом шуток среди блогеров в Рунете.