Улюкаев в СИЗО занялся йогой

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, в следственном изоляторе занялся йогой.

Об этом 17 января сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Улюкаеву передали коврик для йоги, он уже занимается», – рассказал он. И уточнил, что экс-министр находится в бодром состоянии духа, «все у него хорошо».

Соседями по камере Улюкаева стали фигуранты дел по экономическим преступлениям. Сидит бывший чиновник в изоляторе «Кремлевский централ», который расположен на территории СИЗО №1 «Матросская тишина».