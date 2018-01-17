Активиста «Другой России», бросившего листовки в Чубайса, освободили

Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Арслан Ибрагимов, задержанный за то, что он бросил листовки в Чубайса, вышел на свободу.

Об этом 17 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс». Сопредседатель движения Александр Аверин сообщил агентству: «Нацбол Арслан Ибрагимов вышел на свободу из ОВД Тропарево-Никулино после составления объяснительной. Вопрос о возбуждении административного дела будет решен позже». Скорее всего, дело будет возбуждено по статье о мелком хулиганстве.

Напомним, ранее сегодня Арслан Ибрагимов на Гайдаровском форуме в Москве бросил председателю правления «Роснано» Анатолию Чубайсу в лицо листовки. Активист таким образом протестовал против либеральных реформ и приватизации 1990-х.