Петербургский штаб Путина возглавят студентка, ветеран и гендиректор «Силовых машин»
Руководитель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, 18-летняя студентка Санкт-Петербургского государственного университета Анна Шуранова и генеральный директор ПАО «Силовые машины» Юрий Петреня назначены руководить предвыборным штабом Владимира Путина в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 17 января сообщил Дмитрий Карасев, занимающийся правовым сопровождением работы штаба.
«Организацией выборов занимается федеральный штаб, и они назначили сопредседателей в Петербурге. Волобуев также является доверенным лицом Владимира Путина», – отметил Карасев.
Штаб самовыдвиженца расположен на Красногвардейской площади, дом 3.
Напомним, 10 января Владимир Путин открыл свой избирательный штаб. Его возглавили руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и директор центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.