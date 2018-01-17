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17.01.2018 18:09

«Группа ЛСР» достроила масштабный комплекс «София» в Петербурге

«Группа ЛСР» достроила масштабный комплекс «София» в Петербурге
Жилой комплекс "София"/ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» достроила последние дома жилого комплекса комфорт-класса «София» рядом с парком Интернационалистов в Купчино. Компания ввела в эксплуатацию корпуса 22 и 23, включающие 520 квартир. Покупатели получат ключи до 30 сентября 2018 года.

Общая площадь введенного жилья составила чуть более 45 тыс. кв. м. Окончание строительства корпусов стало завершающей точкой проекта «София». «Группа ЛСР» реализует его с 2013 года на месте кирпичного завода «Керамика», принадлежавшего компании. Это успешный пример эффективного использования собственных земельных ресурсов и реновации – создания комфортной территории на площадке бывшей промзоны.

Жилой комплекс комфорт-класса «София» – один из наиболее масштабных проектов «Группы ЛСР» в Петербурге. Компания построила 466 тыс. кв. м недвижимости. 23 корпуса «Софии» включают 5,8 тысяч квартир. Все они передаются будущим жителям с уже готовкой отделкой: остается лишь въехать в квартиру и расставить мебель. В продаже осталось всего 122 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартиры площадью от 38 до 109 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 101,5 тыс. рублей. 

С северной стороны расположен парк Интернационалистов, с южной – парк Героев-Пожарных с системой озер. Кроме того, на обширной территории комплекса организованы пешеходные аллеи, спортивные площадки с турниками и тренажерами, игровые комплексы для детей, участки для выгула собак и велодорожки.

Строительство объекта ведется по технологии сборного домостроения с применением «бесшовной» энергоэффективной системы утепления фасадов. Она позволяет повысить теплосбережение дома до 30% по сравнению с традиционными зданиями из сборного железобетона, а также значительно улучшить звукоизоляцию и микроклимат в помещениях.

Неподалеку от квартала находится станция метро «Международная», рядом строится станция «Проспект Славы». На территории  комплекса предусмотрено строительство двух детских садов на 220 и 160 ребят, школы на 825 учеников. Их будут возводить за счет бюджета.

Жилой комплекс "София" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/sofia/documents/

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

 


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«Группа ЛСР» достроила последние дома жилого комплекса комфорт-класса «София» рядом с парком Интернационалистов в Купчино. Компания ввела в эксплуатацию корпуса 22 и 23, включающие 520 квартир. Покупатели получат ключи до 30 сентября 2018 года.
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