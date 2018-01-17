Раскуроченные дорожки и перекопанный газон обошлись энергетикам в 9 миллионов рублей

Природоохранная прокуратура добилась взыскания ущерба с ООО «ПСК Энерго» за разрушенное благоустройство при прокладке сетей. Апелляционную жалобу предпринимателей суд не удовлетворил.

Как сообщает надзорное ведомство 17 января, компания прокладывала коммуникации по всему городу, в частности, с декабря 2016-го по март 2017-го «ПСК Энерго» раскопал скверы на углу Фонарного переулка и набережной реки Мойки, на Рижском проспекте возле 38-го дома, на Тележной улице, дом 31, Воскресенский сквер на площади Кулибина, сад «Олимпия» и другие. Строители повредили более 5 тысяч квадратных метров газона, 11 тысяч квадратных метров дорожек и неучтенное количество кустов. При этом предприниматели не обеспокоились оформлением порубочного билета. Природоохранная прокуратура насчитала ущерб на 9,2 млн рублей, с ней согласился Кировский районный суд. Ответчик пытался оспорить решение, однако Санкт-Петербургский городской суд оставил его без изменений.

По данным «Спарк», основной заказчик ООО «ПСК Энерго» – ПАО «Ленэнерго». За 2016 и 2017 годы суммы контрактов между компаниями превысили 3 миллиарда рублей.