Как давали ход делу Грозовского

История приговоренного священника пропитана кулуарной политикой. Глава СК Петербурга Клаус сильно рисковал своей должностью, когда его решения дожидались элиты от губернаторов до РПЦ.

Приозерский суд Ленобласти 17 января огласил приговор Глебу Грозовскому за растление трех девочек в православных лагерях на островах Коневец и Кос. Но судьба священника вершилась в сентябре 2013 года. Одновременно с возбуждением не выгодного ни светской, ни церковной властям уголовного дела Грозовский получил шанс укрыться на земле Обетованной и защититься общественными мнением. Этими возможностями иерей охотно воспользовался.

Последнее богослужение в статусе действующего сотрудника Церкви Глеб Грозовский провел 11 сентября 2013-го в Смольном соборе.

В тот же день случилось еще одно знаковое событие. Тогдашний руководитель ГСУ СК Петербурга Андрей Лавренко получил должность зампреда СКР, и его должность в статусе исполняющего обязанности занял Александр Клаус. Документы на его согласование уехали в Москву.

Через несколько дней в кабинет Клауса на Мойке принесли заявления родителей. Можно представить, в какой обстановке решалась судьба советника гендиректора «Зенита» по духовно-нравственным вопросам, зампреда отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, одного из известнейших священников Русской православной церкви, который окормлял детские православные лагеря с 2007 года.

По данным «Фонтанки», в некоторые тонкости были посвящены губернаторы Петербурга и Ленобласти, руководство «Зенита», Санкт-Петербургский епархиат и РПЦ, депутатский корпус, с материалами знакомился Александр Бастрыкин. С Грозовским дружили не только городские парламентарии, но и федеральные. С какой стороны ни посмотри, уголовное преследование Грозовского несло ощутимые репутационные потери.

На девятый день руководства Следственным комитетом Петербурга, 20 сентября 2013 года, Александр Клаус дает команду на возбуждение дела по факту растления детей. Глеб Грозовский, конечно, упоминался в материалах, но числился свидетелем. 27 сентября он не появился в церкви. Его допрос откладывался на неопределенное время. 15 октября 2013-го стало достоверно известно, что иерей находится на территории Израиля. Он опубликовал на странице в соцсети фотографию из города Ашдод, а в епархию было доставлено собственноручно оформленное и подписанное прошение Глеба Грозовского о почислении за штат, то есть об уходе по собственному желанию. Так в уголовном деле появился уже бывший настоятель храма Иоанна Воина в гатчинском Верево.

Кажется, это формальность, но для церкви она была крайне важна, о чем, например, свидетельствует одно из редких публичных заявлений Санкт-Петербургской епархии по ситуации с Грозовским:

«Священник находится за штатом, то есть отстранен от богослужений и треб. Это было сделано по его собственному прошению еще до того, как ему изменили статус со свидетеля на обвиняемого».

Аналогию можно найти в прежней практике МВД увольнений задним числом, когда пойманный на взятке или пьяном вождении полицейский представлялся на суд публики в статусе бывшего, так как буквально накануне задержания написал рапорт по собственному.

Тема Грозовского кулуарно муссировалась больше месяца. По информации «Фонтанки», Александру Клаусу напрямую не звонили с вопросами, рекомендациями, напутствиями. Он и сам прекрасно понимал все последствия. Окончательное решение «работать по Грозовскому» было принято 23 октября 2013-го, после приезда в Петербург одного из заместителей Александра Бастрыкина. Через неделю иерея заочно арестовали в Приморском райсуде Петербурга. 6 ноября Грозовский стал темой номер один.

Священник к тому времени уже был подготовлен и наверняка знал, что и как отвечать. В ход пошли заявления о политической мотивированности дела, миллиардном переделе рынка реабилитации наркозависимости, фальсификации доказательств, давлении на свидетелей и потерпевших. Единым фронтом выступила паства Грозовского, а сам он намеревался остаться в Израиле и получить гражданство.

Информвойна дала определенные плоды. В феврале 2014 года «Зенит» приехал на сборы в Израиль, и футболисты встретились со священником, который провел для них экскурсию по святым местам, а местной прессе сообщил, что спортсмены выразили ему поддержку.

Наверняка Следственный комитет учел и такие риски. Официально информкампания Грозовского никак не комментировалась. Единственное, что позволил Александр Клаус, – уделить в сегодняшнем релизе о приговоре абзац голословным заявлениям священника, которые «не нашли своего объективного подтверждения».

Иерея арестовали в Израиле 21 сентября 2014 года, он проиграл борьбу за гражданство и отмену экстрадиции. Гатчинская епархия выступила с заявлением:

«Штатный клирик Гатчинской епархии Глеб Грозовский временно запрещен в священнослужении (но не лишен священного сана) до вынесени судом решения по делу. Надеемся на справедливое решение суда».

В октябре 2016-го умерла мать Грозовского. Он обратился к следователю с просьбой проститься, тот не возражал. Родственники написали начальнику УФСИН Петербурга и области Игорю Потапенко. Перед похоронами катафалк приехал в «Кресты», прощание заняло пятнадцать минут.

Оглашенный 17 января приговор Грозовскому гуманен. За насилие над девочкой на острове Коневец ему дали двенадцать лет (минимально возможное наказание по четвертой части 132-й статьи УК), за двух потерпевших на греческом острове Кос – тринадцать. Частично сложенные сроки и – итоговые 14 лет. Учитывая стражу с сентября 2014-го, остается меньше одиннадцати. В 1,2 млн рублей оценен моральный вред девочкам, по 400 тысяч каждой.

У священника своя правда. В последнем слове он напомнил, что искусству тактильных контактов при общении с детьми его обучали в духовной семинарии, и манерами держать их за руку, брать на колени он возмещал им недостаток родительской любви.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»