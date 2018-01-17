Басманный суд вернул дело Михальченко прокурору

Судебный процесс над Дмитрием Михальченко остановлен. Уголовное дело возвращается в прокуратуру с перспективой скорого освобождения петербургского миллиардера.

Как сообщили «Фонтанке» в Басманном суде, 17 января председательствующая в процессе Ирина Вырышева огласила решение о возвращении дела прокурору для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению.

По мнению суда, расследованием существенно нарушено право подсудимых на защиту. Интересы Михальченко и его заместителя по холдингу «Форум» Бориса Коревского какое-то время представлял один адвокат. Так как позиции фигурантов по делу не совпадают, то усматривается нарушение статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса. Она допускает защиту двух человек, если их интересы не противоречат друг другу.

Второе препятствие, сочтенное судьей неустранимым, – определение времени создания организованной группы, в которую будто бы для контрабандного провоза алкоголя вошли Михальченко, Коревский, сомелье Алексей Мищенко, бизнесмен Илья Пичко.

«Вмененное преступление, по материалам дела, датировано концом 2015 года, а группа, как посчитало следствие, создана раньше, – разъяснил «Фонтанке» адвокат Игорь Решетников, представляющий интересы Коревского. – Суд обратил внимание на это противоречие. Мы же вообще уверены, что никакой группы не было, и этот квалифицирующий признак добавлен незаконно».

Дело о контрабанде слушается с ноября 2017 года. Предварительное слушание провела судья Анна Дударь, после чего председатель Басманного суда Ирина Вырышева забрала дело себе, провела семь заседаний и на восьмом инициативно поставила на рассмотрение вопрос о возврате дела прокурору.

Срок ареста Михальченко и Коревского заканчивается в конце марта 2018 года и продлен быть не может. Недостатки вряд ли могут быть устранены в столь короткий срок, так как следствию придется передопрашивать фигурантов, заново проводить очные ставки, предъявлять обвинение. Прокуратура, которая выступала против остановки судебного процесса, наверняка обжалует решение судьи Вырышевой. Если Мосгорсуд утвердит возврат дела, Михальченко с большой долей вероятности может быть освобожден.