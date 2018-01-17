Бесхоз из вагона на «Спасской» оказался неопасен
На оранжевой ветке метро Петербурга восстановлено обычное движение поездов. Найденный в вагоне на «Спасской» подозрительный предмет опасности не представляет.
Об этом сообщает пресс-служба городского метро. Находку проверили к шести часам вечера 17 января. На некоторое время станцию пришлось закрыть, но в итоге в свертке оказались личные вещи пассажиров, сейчас на «Спасской» восстановлен штатный режим работы. Напомним, из-за проверки на оранжевой ветке был увеличен интервал движения поездов.