Главный синоптик Петербурга: В Северной столице холодает

На полтора градуса понизилась среднегодовая температура воздуха в Петербурге за последние три года. Об этом «Фонтанке» 17 января рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, в Северном полушарии и в целом по России 2017 год был одним из самых теплых.

«Для Северного полушария это вторая строчка в истории после 2016 года, а по России прошлый год был экстремально теплым, повторив достижение 2007-го. Иначе картина складывается в Петербурге», – говорит Колесов.

В Петербурге в последние годы произошло локальное похолодание. Самым теплым остается 2015 год, когда среднегодовая температура была +7,7 градуса. В 2016-м она составляла +6,5 градуса, в 2017-м — +6,2.

«Получается, что за последних три года температура понизилась на 1,5 градуса», – подводит итог главный синоптик Петербурга.